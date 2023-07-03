Ons altında 'güçlü dolar' etkisi

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesi dünya genelinde risk iştahını artırırken; dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin yarattığı ters korelasyon etkisiyle altının ons fiyatı geriliyor. Ons altın bugün en düşük 1910 doları görürken, saat 13.58 itibarıyla yüzde 0,29 oranında düşüşle 1914 dolarda işlem gördü.

Altının ons fiyatında 1900 ve 1890 dolar destek, 1920 ve 1930 dolar direnç konumunda bulunuyor.

ABD'de enflasyon beklentisinin haziranda yüzde 4,2'den yüzde 3,3'e inerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artışına gideceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Analistler, bu hafta ülkede açıklanacak iş gücü piyasasına ilişkin verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, iş gücü piyasasından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Gram altında 'dolar/TL' desteği sürüyor

Gram altın, dolar/TL'den aldığı destekle yükseliş eğilimini sürdürürken, bugünkü işlemlerde en yüksek 1611 TL'yi gördü. Değeri, ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, saat 13.50 itibarıyla yüzde 0,35 oranında yükselişle 1603 TL'de bulundu.

Dolar kuru, gün içinde en düşük 25,5340 TL'yi, en yüksek ise 26,1890 TL'yi görürken; kur saat 13.48 itibarıyla yüzde 0,69 oranında yükselişle 26,0628 TL seviyesinde hareket etti.

Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini 27 Haziran'da 1621 TL'ye tırmanarak görmüştü.