Altında 'güvenli liman' sıçrayışı: 6 haftanın zirvesinde

İSTANBUL / EKONOMİ

Altının ons fiyatı, günün ilk işlemlerinde Fed’in faiz artış olasılığının yeniden fiyatlanmaya başlamasıyla baskı altında bulunurken, sonrasında 'güvenli liman' desteğiyle 2 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Credit Suisse tarafında yaşanan gelişmelerle küresel piyasalarda risk iştahı zayıfladı. Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin verdiği bir demeçte Credit Suisse'ye daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışlar Avrupa'da risk algısının had safhaya çıkmasına sebep oldu ve 'bankacılık krizi Avrupa'ya da mı sıçrayacak' görüşleri oluştu. Yatırımcılar 'güvenli liman' olarak gördüğü altına koştu. Ayrıca ABD'de üretici enflasyonu şubatta beklentilerin altında gelmesi de altın fiyatlarını destekledi.

Dün yüzde 0,51 azalışla günü 1904 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1930 doları görürken; saat 16:15 itibarıyla yüzde 1,36 yükselişle 1928 dolardan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1890 dolar destek, 1930 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Fed baskısı yeniden oluşmuştu

ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek iki toplantıda 25'er baz puan faiz artışına giderek şahin politikaları sonlandıracağı öngörüyor. Fed'in adımlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmesi pozitif algılanırken, bu gelişmelerle altın fiyatları baskılanıyor.

Gram altın tarihi rekoruna yakın

Altının gram fiyatı yeni güne düşüşle başlamasının ardından, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi rekor seviyesi olan 1185 liraya yakın seviyelere yaklaştı. Gram altın gün içerisinde en yüksek 1183 lirayı görürken, şu dakikalarda yüzde 1,23 yükselişle 1175 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1900 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 700 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,46 azalışla 1162 liradan tamamlamıştı.