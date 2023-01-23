Aylık borçlanma hedefi 15.5 milyar lira aşıldı

İSTANBUL / EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlediği iki ihalede toplam 43.6 milyar lira borçlandı. Özellikle 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesine 57.1 milyar lira ile rekor talep gelirken ihale sonrası bileşik faiz yüzde 9,9 seviyesinde oldu. Hazine, ihalelerde toplam 26 milyar 76.3 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 17 milyar 500 milyon TL net rekabetçi olmayan tekliflere satışlarla birlikte toplam satış tutarı 43 milyar 576.3 milyon TL'ye ulaştı.

Öte yandan Hazine geçen hafta yılın ilk ihalelerinde de 26.91 milyar lira borçlanmıştı. Hazine, stratejisine göre ocak ayında 46.3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 55 milyar liralık iç borçlanma yapılmasını programladı. Geçen haftaki ve bugünkü ihalelerle Hazine ocak borçlanma programını aştı. Hazine yarın yapacağı kira sertifikası ve TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesiyle ocak ayı borçlanmasını tamamlayacak.

TLREF'e endeksli tahvilin yeniden ihraç edildiği 25 Ocak 2023 valörlü ihalede net 3 milyar 274.2 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 7 milyar 10.5 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 3 milyar 480.5 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 92.901 TL, ortalama fiyat 94.071 TL, ortalama dönemsel faiz yüzde 4,11 oldu. TLREF'e endeksli tahvil ihalesi öncesinde kamuya satış olmazken, piyasa yapıcılarına 250 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 376 milyon TL oldu.

Sabit kuponlu 5 yıl vadeli tahvilin yeniden ihraç edildiği ihalede net 22 milyar 802.1 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 30 milyar 72 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 21 milyar 183 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 107.226 TL, ortalama fiyat 107.643 TL, ortalama basit faiz yüzde 9,67, ortalama bileşik faiz yüzde 9,9 oldu. Sabit kuponlu tahvil ihalesi öncesinde kamuya 1 milyar 250 milyon TL, piyasa yapıcılarına 16 milyar milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 27 milyar 113 milyon TL oldu.