Bitcoin yeniden 30 bin doları aştı

Bitcoin ve diğer kripto paralar, bir hafta önce başlayan rallinin ivmesini devam ettiriyor. Bitcoin fiyatı, yeniden 30 bin doların üzerini görürken, 30 bin 265 dolara kadar tırmandı. Saat 13.42 itibarıyla ise, yüzde 4,72 artışla 30 bin 64 dolar civarından işlemler geçiyor.

Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 11'in üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 583 milyar dolar oldu.

Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF'ler) yakında onaylanacağı umudu yukarı hareketin devam etmesinde etkili olmayı sürdürüyor.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 4,35 oranında değer kazanarak 1,13 trilyon dolara yükseldi.

"Yatırımcılar geri çekilme bekliyor"

Bununla birlikte, yatırımcıların aşağı yönlü bir hareket için pozisyon aldıklarına dair işaretler olduğu da öne sürülüyor. Blockchain grubu Ethena Labs'ın araştırma ve veri müdürü Conor Ryder, "Bence pek çok yatırımcı, artan getiriler ve artan jeopolitik belirsizlik nedeniyle Bitcoin ve diğer dijital varlıklar için bir geri çekilme bekliyor. Ayrıca, spot bir Bitcoin ETF'si için bir onay, eğer değil, ne zaman meselesi gibi görünse de, bu pazara yetersiz tahsisat yapıyorlar" dedi.

Kripto boğaları, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yakında Grayscale Bitcoin Trust'ın bir ETF'ye dönüşmesine izin vereceğini ya da BlackRock ve diğer geleneksel finans firmalarının spot Bitcoin ETF'lerini onaylayacağını umuyor.

Bazı ETF'lerin şu anda elinde tuttuğu gibi yalnızca tokenı takip eden vadeli işlemleri değil, Bitcoin'in kendisini de elinde tutacak bir spot Bitcoin ETF'si olasılığı, kriptolara yeni bir perakende ve kurumsal yatırımcı ilgisi dalgası başlatabilecek bir katalizör olarak aylardır konuşuluyor.

Ryder, "Spot BTC ETF'sinin onaylanması söz konusu olduğunda hala riskler var. SEC, kripto piyasalarının kolayca manipüle edilebildiğini savunarak, Bittcoin'in kısa süreliğine yükselmesine neden olan bu yanlış rapor nedeniyle onayı geciktirmeye devam edebilir" dedi.