Borsa İstanbul 3 endekste değişikliğe gitti

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, BIST 100, BIST 50 ve BIST 30'a ilişkin, 2023 yılının ikinci çeyreği için uygulanacak endeks değişiklikleri açıklandı.

Yapılan açıklamada, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 10.3. maddesine istinaden Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce; BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 endekslerinde 2023 yılı ikinci çeyrek için değişiklikler yapıldığı belirtildi.

BIST-100 endeks değişiklikleri

Yapılan açıklamaya göre;

ALFAS (ALFA SOLAR ENERJİ)

GENIL (GEN İLAÇ),

IZMDC (İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ)

KONYA (KONYA ÇİMENTO SANAYİ)

ULUUN (ULUSOY UN)

payları BİST 100 endeksine dahil edilirken,

ALGYO (ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI)

ISFIN (İŞ FİNANSAL KİRALAMA)

JANTS (JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET)

NTHOL (NET HOLDİNG) ve TSPOR (TRABZONSPOR)

payları BİST 100'den çıkarıldı.

ECZYT ( Eczacıbaşı Yatırım Holding)

QUAGR (Qua Granite)

GOZDE (Gözde Girişim)

payları ise yedek hisseler olarak seçildi.

BIST-50 endeks değişiklikleri

Yapılan açıklamaya göre;

ENKAI (Enka İnşaat)

GESAN (Girişim Elektrik Sanayi)

payları BİST-50'ye dahil edilirken,

AGHOL (Anadolu Grubu Holding)

OTKAR (OTOKAR)

payları ise BİTS-50 endeksinden çıkarıldı.

ULKER (Ülker Bisküvi)

CIMSA (Çimsa Çimento Sanayi)

ZOREN (Zorlu Enerji)

ise yedek paylar olarak seçildi.

BİST-30 endeks değişiklikleri

Yapılan açıklamaya göre;

ENKAI (Enka İnşaat)

payı Bist-30 endeksine dahil edilirken,

TKFEN (Tekfen Holding)

payları ise Bist-30 endeksinden çıkartıldı.

KONTR (Kontrolmatik Teknoloji)

TTKOM (Türk Telekom)

DOHOL (Doğan Holdin)

paylari ise yedek paylar olarak seçildi.