Borsa İstanbul'da volatil seyir

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, seçim haftasının ilk işlem gününde hızlı yükselirken; bankacılık endeksi günü yüzde 8'in üzerinde yükselişle tamamlamıştı. Borsa, yeni günde de primli bir seyir izlerken; öğlenden sonra negatif tarafa geçti. Bankacılık endeksinde yükseliş güniçinde yüzde 6'nın üzerine çıkarken, sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi. BIST 100 endeksi, bugün en yüksek 4622 puanı, en düşük 4523 puanı görürken; gün sonunda yüzde 0,56 oranında düşüşle 4536 puanda hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4600 ve 4700 seviyeleri direnç, 4500 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,66 değer kazanarak günü 4561 puandan kapatmıştı.

Bankacılık endeksinde yükseliş sürüyor

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken; sonrasında hızlı yükseldi. Endeksteki yükseliş güniçinde yüzde 6'yı aşarken, kapanışta yüzde 2,41 oranında değer kazancıyla 4428 puanda işlem gördü.

Borsada belirsizlikler giderek artıyor

Onur Altın – Ikon Menkul Araştırma Müdürü

Seçimler yaklaştıkça BIST100 üzerinde belirsizliklerin giderek arttığı görülmekte. BIST100, 2021 ve 2022 yıllarında yaşadığı şahşahalı görünümünden oldukça uzaklaşmış durumda. BIST100 endeksi yılbaşından bu yana yüzde 17 değer kaybederek aslında benzerlerine göre de olumsuz bir görüntü çiziyor. Bu olumsuz tablonun devamı beklenebilir.

BIST100’ü kısa vadede pozitif destekleyecek bir gelişme göremiyorken, yabancı takas oranının yüzde 29’lara kadar düşmesi de bu görüşümüzü doğrulamakta. Şu anda yurt içinde biz bize kalmış durumdayız. Eğer seçimlerin ardından yeni bir hikaye yaratılır ise, o zaman yükseliş kaydedilebilir. Ama bu hikayenin çerçevesini çizmekte zorlanıyoruz. Son dönemde hem bireysel emeklilik sistemi fonları hem de varlık fonu aracılığıyla yaklaşık 1-1.5 milyar dolar giriş yapılarak Borsa İstanbul’da satışların önlenmeye çalışılmasına rağmen bunda pek başarılı olunmuşa benzemiyor.

O halde geriye sadece bir senaryo kalıyor. BIST100’ün kaderi seçim sonrası, yabancı sermayenin çekilip çekilemeyeceğine bağlı olarak değişecektir. Eğer yabancı sermayeye güven iklimi aşılanıp büyük fonlar borsaya yönlendirilebilirse o zaman yükseliş hikayesi kaldığı yerden devam edebilir. Ancak yabancı sermaye Türkiye’ye çekilemez ise, o zaman BIST100’de düşüşlerin bitmediğine bu satış dalgasının artarak devam edeceğini söyleyebiliriz.

Son 5 aydır 5500-4500 bandında seyreden endekse teknik açıdan bakıldığında 5500 seviyesi geçilene kadar temkinli bakan taraftayız. Aşağıda ise, 4500’lerin kırılması ve altında kalıcı olması halinde endekste 3000’lere doğru düşüşün başlayacağını düşünüyoruz.

Küresel piyasalarda temkinli seyir

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade ederek, ülke ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunulan ABD'de, söz konusu limite ilişkin açmaz devam ederken, Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu kapsamda Kongre liderleriyle bugün bir araya geleceğini duyurdu.