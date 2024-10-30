Küresel piyasalarda ABD büyüme verileri öne çıkıyor

ABD ekonomisinin resesyona girmeden enflasyonla mücadeleyi başarıyla sonuçlandırabileceğine olan güven güçlü kalmaya devam ederken, bugünkü büyüme verileri ve cuma günü açıklanacak istihdam verileri yakından takip ediliyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak verilerden alınan sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) yapacağı faiz indirimlerinin hızına yönelik daha çok bilgi verebileceğini söyledi.

Söz konusu verilerin pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olabileceğini vurgulayan analistler, yoğunlaşan bilanço döneminin de hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Dün ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, JOLTS açık iş sayısı, eylülde 7 milyon 443 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti ve Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD borsasında bilançolar izleniyor

Kurumsal tarafta ise ABD'nin büyük şirketleri finansal sonuçlarını açıklamaya devam ederken hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın hisseleri, şirketin kar ve gelirinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın küresel satışlarının üçüncü çeyrekte yüzde 1,5 ile son 4 yılın en büyük düşüşünü kaydetmesi sonrası yüzde 0,6 geriledi.

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un hisseleri de şirketin dün açıkladığı bilançosunda kar tahminini düşürmesi sonrası yüzde 8,4 değer kaybetti.

"Muhteşem 7'li" olarak adlandırılan büyük teknoloji şirketlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet, 30 Eylül'de sona eren çeyrekte 88,27 milyar dolarlık gelir ve hisse başına 2,12 dolarlık kazanç bildirdi. Bilanço sonrası vadeli piyasalarda şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 5,9 değer kazandı.

Bugün ise Microsoft, Meta Platforms ve Eli Lilly'nin finansal sonuçları yatırımcıların odağında yer alıyor.

New York Borsası'nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Nasdaq endeksi dün 18.753,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

Fed faiz indirimi fiyatlamalara yön veriyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 74 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,25 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yeni güne 104,3 seviyesinden başladı.

Altının ons fiyatı dün Orta Doğu'da İsrail'in saldırılarıyla devam eden gerginlik ve 5 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle yüzde 1,1 değer kazanarak 2 bin 773,50 dolarla kapanış rekoru kırdı. Bugün de yükseliş eğilimini sürdüren altının ons fiyatı 2 bin 783,54 dolar seviyesini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 782 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise dünkü kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 71,1 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasaları tarafında ise dün Bitcoin'in fiyatı Mart 2024'ten sonra ilk defa 73 bin 620 dolar seviyelerini test etmesinin ardından yüzde 3,9 artışla 72,333 dolardan kapanırken, şu sıralarda yüzde 0,2 yükselişle 72 bin 456 dolardan işlem görüyor.

Avrupa’da büyüme endişeleri sürüyor

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir hâkim olurken, Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da bugün açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bölge genelinde enflasyon korkuları yerini resesyon endişelerine bırakırken, büyüme verilerinden alınacak sinyallerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik daha çok ipucu vermesi bekleniyor.

ECB üyelerinin sözle yönlendirmelerinde bankanın faiz indirim hızına ilişkin sinyaller aranırken, dün açıklamalarda bulunan ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, bankanın enflasyonu düşürmede önemli ilerleme kaydettiğini ancak henüz zafer ilan edemediğini söyledi.

Dün açıklanan verilere göre Almanya'da bu ay için eksi 21 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, hane halkının gelir beklentileri konusunda daha iyimser olması nedeniyle kasım ayı için 2,7 puan artışla eksi 18,3 puana yükseldi.

Kurumsal tarafta ise Lufthansa Grubu’nun üçüncü çeyrek bilançosunda şirket karının yıllık bazda yüzde 9 gerilediği bildirilirken, Alman hava yolu firmasının hisselerinde yüzde 5’e yakın gerileme yaşandı.

Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif seyirle başladı.

Asya’da Çin öne çıkıyor

Asya tarafında yeni işlem gününde Japonya hariç negatif bir seyir öne çıkarken, batılı ekonomilerin Çin ürünlerine uyguladığı yeni yaptırımlar dikkati çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD yönetimi, Çin'e belirli yarı iletkenler, kuantum ve yapay zekâ sistemleri yatırımlarını sınırlayacak nihai kuralları ilan ettiğini duyurmuştu.

Dün ise Avrupa Birliği (AB), Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 35,3'e varan oranda ilave gümrük vergisi getireceğini ilan etti.

AB Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmanın tamamlandığını ve Çin'den AB’ye elektrikli otomobil ithalatına 5 yıl için kesin karşıt vergiler getirildiğini açıkladı.

Toplamda yüzde 45,3’ü bulan vergilerin 30 Ekim'de AB Resmî Gazetesinde yayımlanması ve 31 Ekim'den itibaren tahsil edilmesi bekleniyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da ekim ayı tüketici güveni 36,2 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Öte yandan, bölgede gözler yarın açıklanacak olan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararına çevrildi.

Analistler, BoJ'un yarın politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini kaydederek, politika metni ve BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 düştü.

Yurt içinde kısa hafta

Yurt içi piyasalarda dün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle işlem gerçekleşmezken, pazartesi günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazanarak 8.945,80 puandan tamamladı.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda bulunuyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 34,2730'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,2890'dan işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, büyüme ve enflasyon, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve büyüme, ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

10.00 Türkiye, ekim ayı sektörel enflasyon beklentileri

10.00 Türkiye, ekim ayı ekonomik güven endeksi

11.55 Almanya, ekim ayı işsizlik oranı

12.00 Almanya, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı tüketici güven endeksi

13.00 Euro Bölgesi, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

15.15 ABD, ekim ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

15.30 ABD, 3. çeyrek çekirdek kişisel tüketim harcamaları

16.00 Almanya, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

17.00 ABD, eylül ayı bekleyen konut satışları