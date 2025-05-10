Birlikte düşünelim dünyamıza iyi bakalım

KALE Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay ve Kaleseramik Genel Müdürü Timur Karaoğlu, bir lansman daveti gönderdi:

▶ Yenilik budur…

Kale Grubu, 68 yıl önceye uzanan marka yolculuğunda Kaleseramik için uzun yıllar şu sloganı kullanmıştı:

▶Kalebodur, seramik budur…

Zeynep Bodur Okyay ve ekibi, bu sloganı döneme, dönüşüme uygun hale getirmeyi kararlaştırmıştı:

▶Kalebodur, yenilik budur…

Zeynep Bodur Okyay, iş ortaklarının, Türkiye’den ve dünyadan bayilerinin katıldığı lansman buluşmasındaki konuşmasında, her dönemin kendi ihtiyaçlarını yeniden tanımladığını vurguladı:

- Yenilik yalnızca yeni bir ürün yaratmak değil, yaşamın olduğu yerde geleceğe dair ilham vermektir.

68 yıllık yolculukta yerel değerlerle global marka inşa etmeye çalıştıklarını belirtti:

- Şimdi seramiği sadece bir yapı malzemesi olarak değil, sanatsal, mimari ve kültürel bir ifade biçimi olarak konumlandıran bir tasarım markasına dönüştürme iddiasıyla yeniden tanımlıyoruz.

“Mekanı yeniden anlamlandırmak” iddiasıyla kolları sıvadıklarını bildirdi:

- Sürdürülebilir bir ekosistem kurmayı, mimarlar, tasarımcılar ve sanatçılarla güçlü işbirlikleri geliştirmeyi, ortak akılla özgün tasarımlar üretmeyi hedefliyoruz.

“Müzik değiştiğinde dans da değişir” anımsatması yaptı:

- Artık yaşamın ritmi değişti. Biz yeni ritme uyarak düşünce biçimimizi, iş yapma kültürümüzü ve tasarım dilimizi yeniliyoruz. Seramiğin sınırlarını yeniden düşünmenin zamanının geldiğine inanıyoruz.

Seramiğin insanlığın varoluşu ile eşdeğer olduğunun altını çizdi:

- Eğer yaşayan mekanlar için çalışıyorsak, bu mekanların insanla kurduğu ilişkiyi yeniden tarif eden bir bakış açısı geliştirmeliyiz. Bu nedenle yalnızca estetik değil, yaşayan, düşünen, dönüşen mekanlar için üretim yapmayı benimsiyoruz.

Attıkları adımın yalnızca marka yenilenmesi olmadığına dikkat çekti:

- Deneyimimizi ve bilgimizi küresel ölçekte dönüştürücü bir etkiye taşımak için stratejik adım atıyoruz.

Yeni koleksiyonlarını şöyle tanımladı:

- Sadece ürün değil, hayatın içinden süzülmüş düşünsel bir tasarım dilinin temsilcileri…

Kale Grubu’nun Kurucusu, babası İbrahim Bodur’un “Üretmek bir ülkeye duyulan en büyük saygıdır” sözüne vurgu yaptı:

- Biz de bu saygıyı, daha sürdürülebilir, daha rafine, daha anlamlı bir yaşam kurmak için seramiğe yeniden hayat vererek sürdürüyoruz.

İbrahim Bodur’un bıraktığı miras üzerinde durdu:

- O’nun bıraktığı en değerli miras, yalnızca fabrikalar değil, bu topraklara duyulan bağlılık, ülkeye karşı duyulan sorumluluk ve insan merkezli üretim kültürüdür.

68 yıl sonra bulundukları noktayı yeni başlangıç olarak gördüklerini irdeledi:

- Dönüşümün parçası olabiliriz. Birlikte öğrenebilir, birlikte üretebilir, birlikte yeniden kurabiliriz. En kıymetli mekanımız bu dünya ise, biz ona saygıyla bakmak ve tasarımlarımızla değer katmak zorundayız.

Konuşmasına iş ortaklarına verdiği şu mesajla noktayı koydu:

- Şimdi birlikte düşünme, birlikte düşünme, birlikte inşa etme zamanı. Eve, dünyamıza iyi bakma zamanı…

Bakalım Kale Grubu, Kaleseramik’te çıktığı yeni yolculukla çıtayı nasıl ve ne kadar yükseltecek?

Çevreci, akıllı, daha verimli sistemlerle üretim yapıyoruz

KALESERAMİK Genel Müdürü Timur Karaoğlu, “yeni başlangıç” dönemine ilişkin şu noktanın altını çizdi:

-Kalebodur’da değişim yalnızca vitrinde değil, mutfağımızda da gerçekleşiyor. Üretimden lojistiğe, Ar-Ge’den pazarlamaya kadar her alanda dönüşüm odaklı adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz.

Dijitalleşme yatırımlarını artırdıklarını belirtti:

- Sürdürülebilir malzeme kullanımında yeni standartlar belirledik. Artık daha çevreci, daha akıllı ve daha verimli sistemlerle üretim yapıyoruz.

Son 5 yılda 230 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını kaydetti:

- Özellikle 2024 yılı, Kaleseramik’in üretim kapasitesini ve teknolojik altyapısını güçlendirme adına önemli yatırımlara imza attığı bir dönem oldu.