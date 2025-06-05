2 milyon yatağın sadece 157 bini markalı, turizme ihracat benzeri destek gerek

Martı Otel İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, 23 Mayıs 2025’te gerçekleşen genel kurulda Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanlığına yeniden seçildikten sonra ilk yönetim kurulu toplantısında yeni dönemde odaklanacakları konuları ortaya koydu.

Oya Narin, Başkan Yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleriyle durum değerlendirmesi yaparken, önce turizm verilerini gözden geçirdi:

- 2024, Türkiye turizmi açısından son derece önemli bir yıl oldu. Ülkemiz 62.2 milyon ziyaretçi ağırladı, 60.5 milyar dolar gelir elde etti. Bu performansla, dünyada turist sayısında 5’inci, turizm gelirlerinde ise 7’nci sıradaki yerimizi koruduk.

Küresel ölçekte artan rekabet ortamında bu tabloyu sektörün dayanıklılığı ve dinamizminin göstergesi olarak değerlendirdiklerini belirtti:

- Turizm, doğrudan ve dolaylı olarak 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Cari açığın kapatılmasına net 56.3 milyar dolarlık katkı sunuyor.

Orta Vadeli Program’da (OVP) konulan hedefleri anımsattı:

- OVP’de önümüzdeki 3 yıl için sırasıyla 64, 69 ve 74 milyar dolarlık turizm geliri hedeflendi. Bu, sektörümüzün makroekonomik rolünün altını bir kez daha çiziyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın turizmi “stratejik sektör” olarak tanımladığının altını çizdi:

- Bu, ülkemizin turizm vizyonunun en güçlü dayanak noktasıdır.

Türkiye’nin dünya turizmindeki başarısını kalıcı kılmak ve yeni küresel dinamiklere uyum sağlayabilmek için yeni bir sıçramaya ihtiyaç olduğunu vurguladı:

- TTYD olarak bu yeni dönemi “turizmde üçüncü kalkınma hamlesi” olarak tanımlıyor ve buna uygun vizyonla yolumuza devam ediyoruz.

Bu vizyonun hayata geçebilmesinin gereklerine işaret etti:

- Bu vizyon için dönüşümün, güçlü finansal enstrümanlar, yenilikçi yatırım modelleri ve uzun vadeli bir stratejiyle yürütülmesi gerekiyor.

Özellikle krediye erişim alanında yaşanan daralmanın sektörde büyüme ve dönüşümü zorlaştırdığına dikkat çekti:

- Turizmin rekabetçi konumunu koruyabilmek için işletme sermayesinin desteklenmesi ve yatırımlar için finansal olanakların güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını düşünüyoruz.

Türkiye’nin toplam yatak kapasitesinin 2 milyonu aştığını irdeledi:

- Ancak, bu kapasitesinin yalnızca 157 bini markalı tesislerden oluşuyor. Markalıların da 89 bini yerli, 68 bini de yabancılara ait.

Bu tablonun markalaşma açısından halen önemli bir gelişim alanı bulunduğunu ortaya koyduğunu kaydetti:

- Markalaşma, hizmet kalitesinden küresel rekabet gücüne kadar pek çok başlıkta turizmin katma değerini artıran en önemli unsurlardan biri.

Uluslararası markaların sektöre kazandırdığı deneyim ve standartların değerli olduğuna vurgu yaptı:

- Aynı zamanda, Türkiye’nin turizmdeki birikimini yansıtan ve özgün hizmet anlayışıyla öne çıkan yerli markalarımızın da güçlenerek büyümesi büyük önem taşıyor.

Yerli turizm markalarının hem içeride güçlenmesini hem de küresel ölçekte daha görünür hale gelmesine dönük beklentilerini özetledi:

Bunu destekleyecek politika ve teşvik mekanizmalarının, sektörümüzün uzun vadeli rekabetçiliği açısından kritik olduğunu düşünüyoruz.

Bu doğrultuda turizm sektörüne de üretim ve sanayi alanlarında uygulanan ihracat odaklı destek modellerine benzer yapısal mekanizmaların hayata geçirilmesi gerekiyor.

Bu vizyon doğrultusunda, yatırım alanlarını çeşitlendirerek turizmin tüm yıla yayılmasını sağlamak da önümüzdeki dönemin öncelikli gündem başlıkları arasında yer alıyor.

Yüksek katma değerli segmentlerin, özellikle sağlık, wellness ve tematik turizm alanlarının daha güçlü biçimde desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin güçlü sağlık altyapısı, termal kaynakları ve coğrafi avantajları bu alanda önemli potansiyel sunuyor.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Oya Narin başkanlığındaki yenide döneminde de 2033 yılına dönük 135 milyar dolarlık turizm geliri hedefini koruyor…

Bu hedefe ulaşılması için TTYD’nin ortaya koyduğu stratejinin, önerilerin de dikkate alınması gerekiyor…

İyi bayramlar…

TTYD’nin yönetiminde kimler yer alıyor?

Oya Narin’in oybirliği ile yeniden Başkanlığına seçildiği Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) yönetim kurulunda görev alan sektör temsilcileri şöyle:

Başkan Yardımcıları: Hediye Güral Gür, Ali Güreli, Naile Göçen Çukurova, Mehmet Tevfik Nane.

Kaan Kavaloğlu, Banu Dedeman, Pelin Akın Özalp, Saim Emre Doruk, Ahmet Mete Vardar, Ömer Tosun, Mehmet Erdoğan, Mehmet Göçen, Ayla Heyfegil.

TTYD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri de şöyle belirlendi:

Aslı Çetinceviz, Ece Gürçay, Leyla Öner Günçavdı, Alper Aksoy, Ziya Alper Önder, Kasım Zoto, Erdem Tavas, Zeynep Silahtaroğlu, Koza Yazgan.

Suudi Arabistan turizm sektörüne 800 milyar dolar ayırdı

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, yeni yönetim kurulu üyeleriyle durum değerlendirmesi yaparken bazı rakip ülkelere dikkat çekti:

- Bugün Suudi Arabistan’ın turizm sektörü için 800 milyar dolarlık bütçe ayırması, 460 kilometrekarelik sahil şeridine yönelik dev projeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Mısır gibi ülkelere yönelen sermayesi, küresel ölçekte rekabetin ne denli sertleştiğini gösteriyor.

Ardından ekledi:

- Turizm, görüldüğü gibi yeni denklemde devlet ölçeğinde kalkınma stratejilerinin merkezine yerleştiriliyor.

Yerli turist sektörün ana damarı olacak

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, iç turizmin sürdürülebilirliği güçlendirdiğine dikkat çekti:

- Yerli turist hareketliliği, bugün artık yalnızca bir yan unsur değil, sektörün ana damarlarından biri olmaya adaydır.

Yerli turist verileri üzerinde durdu:

- 2023 yılında 61.5 milyon seyahat ve 8.8 milyar Euro harcamayla ulaşılan hacim, 2024’ün ilk 9 ayında daha da arttı. Seyahat sayısı yüzde 9 yükseldi, 67 milyona çıktı. Harcamalar da 12.8 milyar Euro’ya ulaştı.

Hotel Komana’yı Binbirdirek’te açtı Marbella’ya da gidiyor

Başak Pelister, bir davet gönderdi:

“Heritage Otel” zincirinin ilk halkası “Hotel Komana Binbirdirek” misafirlerini ağırlamaya hazır.

Butik otelin açılışına uğradım, binanın Binbirdirek Sarnıcı’nın üzerinde olduğunu gördüm. Otelin sahibi Açık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Açık’a sordum:

- Binbirdirek Sarnıcı üzerine bu yatırımı yaparken nasıl yol alabildiniz? İzin süreçleri nasıl seyretti?

Yüksel Açık anlattı:

- Burada zaten bir eski yapı vardı. Restore edilmesi için daha önce girişimlerde bulunulmuş. Burası 17 yıl mezbele halde kalmış. Biz devreye girdik ve tamamladık.

Açık Holding’in daha çok teknolojiye dönük faaliyetlerinin olduğunu belirtti:

- Biz turizm sektörüne ilk adımı Çanakkale’de DoubleTree by Hilton markasıyla işletilen otelle attık. İkinci otelimiz de Hotel Komana Binbirdirek oldu.

“Heritage Otel” konseptini zincire dönüştürmeyi planladıklarını bildirdi:

- İspanya’nın Marbella kentinde eski bir papaz okulunu devraldık. 17 milyon Euro yatırımla “Heritage Otel” zincirinin ikinci halkası olarak faaliyete geçireceğiz. Hedefimde zincirdeki otel sayısını 10’a çıkarmak var.

Turizme kısa süre önce giren Açık Holding’in diğer faaliyet alanlarındaki şirketleri şöyle: