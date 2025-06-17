Mevcut fiber altyapısı satılacak olursa 2.5 milyar doları bulur, TURKSAT’ta da fırsata bakarız

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 2024’ün son aylarında bu yılın Ocak ayında çıktıkları 1 milyar dolarlık Eurobond ihracıyla ilgili hedeflerini yönetim kuruluna şöyle anlattı:

- Fiber optik kablo altyapısına ihtiyacımız var. Botaş ihalesi gibi adımlarla kendi yatırımımızı yapıyoruz. Ancak, özellikle 5G’de de hızlı yol almak için toplu fiber altyapı satın almayı da seçenek olarak önümüze koyduk. Onun için finansmanı hazırlamak gerekiyor.

Yönetim kuruluna Botaş ihalesini de yeniden açtı:

- 2009 yılında Botaş’ın açtığı ihaleyi kazanmıştık. Botaş, 81 ilde 19 bin kilometrelik doğalgaz boru hattını döşerken yanına bir boş boru koydu. O borulara fiber optik kabloları biz döşedik. Süre doldu, aynı borular ve ekleri ihaleye çıktı.

Botaş ihalesinin geçen ay gerçekleştiğini bildirdi:

- Botaş’ın fiber optik kablolarını biz döşüyoruz, yıllık kira bedeli de ödüyoruz. 20 bin kilometre fiber döşendi. Geçen ay açılan ihaleyi yıllık 25.5 milyon dolardan 15 yıllığına 382.5 milyon dolara Turkcell Superonline kazandı. Fiberde kararlılığımızı gösterdik.

Şu hesabı ortaya koydu:

- Ülkemizde 480 bin kilometrelik fiber kablo, bir operatöre ait. O operatörün lisansı 31 Aralık 2025’te doluyor. Ola ki söz konusu operatörün fiber kablo altyapısı ayrıca ihaleye çıkarsa Botaş’ta oluşan rakam üzerinden bakarsak 2.5 milyar dolarlık bir değer gündeme gelebilir.

Ali Taha Koç, 250 milyon dolarlık murabaha planını da yönetim kuruluyla paylaştı:

- Böylece 480 bin kilometrelik fiber kablo hattının satışı gündeme gelecek olursa bizim finansmanımız şimdiden hazır duruma geliyor. Bu kaynağı 5G ve fiber yatırımlarımız için kullanacağız.

Ali Taha Koç, Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç’le birlikte geçen hafta sonuna doğru düzenlediği sohbet toplantısında Turkcell’in 5G hazırlıkları gelecek planlarını anlattı.

Ali Taha Koç, söze Turkcell’in 31 yıllık geçmişinde yaptığı yatırımlardan girdi:

- Bugüne kadar yaptığımız yatırımlar 28 milyar dolara ulaştı. Yatırımlarımız aralıksız sürdü, devam ediyor. Geçen yıl gelirlerimizin yüzde 23’ünü yatırıma ayırdık. 2024 yatırımlarımız 54.8 milyar lirayı buldu. 2025’i yatırım yılı ilan ettik, oranı yüzde 24’e çıkardık.

Turkcell’in 31 yılda yaptığı teknolojik altyapı yatırımlarıyla 38 milyon mobil aboneye ulaştığını kaydetti:

- En yakın rakibimizden 10 milyon fazla abonemiz var. 2G, 3G ve 4G’de en iyi hizmetleri sunduğumuzu düşünüyoruz. 5G’de de bunu yapmak için hazırlıklarımız sürüyor.

Yaptıkları yatırımın Türkiye’nin teknolojik altyapısına, dijital dönüşümüne yönelik olduğuna işaret etti:

- 5G’nin Türkiye’ye geç geldiği düşünülmesin. Çünkü, Türkiye’de kullanacağımız, “5G Advance” dediğimiz daha gelişmiş bir teknoloji olacak.

Fiber alanında uzun yıllardır Superonline ile hizmet verdiklerine dikkat çekip, mevcut altyapıyla ilgili şu bilgileri verdi:

- Türkiye’de şu anda 6 milyon haneye fiber optik kablo götürebiliyoruz. Fiber optik hizmet veriyoruz. 2.5 milyon aktif abone fiber optik altyapımızı kullanıyor.

Fiberleşmeye verdikleri önem üzerinde durdu:

- Daha yaygın fiber altyapı, daha fazla kurumun dijital dönüşümü, daha hızlı bulut erişimi ve her sektörde daha verimli süreç yönetimi demek. Fiber konusu 5G ve veri merkezlerinin de olmazsa olmazı. Ülkemizin ilerlemesi için de kritik bir mesele.

TURKSAT’ın fiber altyapı bölümünün ayrıca satışının gündemde olduğunu anımsattık, şu yanıtı verdi:

- TURKSAT, şu anda 5 milyon haneye ulaşıyor. Bunların 4 milyonunu kablo TV aboneleri oluşturuyor. 1 milyonu da fiber optik altyapıyı kullanıyor. 4 milyon kablo TV abonesine aynı hat üzerinden fiber kablo ulaştırmak da mümkün olabilecek. Fırsatı değerlendiririz.

Fiber altyapı konusunda şu mesajı özellikle verdi:

- Dijital dünyada tam bağımsız olmanın şartlarından biri, fiber altyapıdır…

Turkcell, fiber optik altyapısını güçlendirmek için kolları sıvamış görünüyor…

1.3 milyar dolar dolayındaki finansman paketini hazırlamaları da bu hazırlığı perçinliyor…

Turkcell’in ayrıca TURKSAT ihalesinde de iddialı talipler arasında yer alacağı anlaşılıyor…

Bu yılın sonbaharının GSM operatörleri için oldukça hareketli, rekabetin kızıştığı bir dönem olacağı ortaya çıkıyor…

Türkiye’deki cep telefonlarının sadece yüzde 17’si 5G’li

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 5G’ye geçişte iki ana unsurun hazır olması gerektiğinin altını çizdi:

Cihazların (cep telefonlarının) 5G uyumlu olması gerekiyor.

Baz istasyonlarının ve altyapının 5G’ye uygun hale getirilmesi gerekiyor.

Mevcut durumu irdeledi:

- Ülkemizdeki cihazların yalnızca yüzde 17’si 5G uyumlu.

Barcelona’daki Mobile World Congress’te Samsung’la imzaladıkları anlaşmayı anımsattı:

- Samsung, dünyada sadece 7 ülkede telefon üretiyor, bunlardan biri de Türkiye. Çorlu’daki fabrikada üretim yapıyorlar. Samsung, 5G uyumlu, A26 modelini Çorlu’daki fabrikasında Turkcell için üretiyor.

100 bin adetlik alım garantisi verdiklerini kaydetti:

- 12 ay taksitle bu telefonları müşterilerimize ulaştırıyoruz. Şu ana kadar yarısını müşterilerimize verdik. Amacımız 5G’ye geçiş sürecini hızlandırmak ve bu teknolojinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak.

Mevcut lisansların 5G ile birlikte 2045’e kadar uzatılmasını bekliyoruz

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, mobil iletişim teknolojilerinde her 10 yılda bir jenerasyon değişimi yaşandığına işaret edip sıraladı:

- 2G (1990’lar), 3G (2000’ler), 4G (2010’lar), 5G (2020 ve sonrası)

Önümüzdeki 1 yıllık sürecin Türkiye’nin geleceği açısından çok kritik olduğunu vurguladı:

- Hem fiber hem 5G ihaleleri tüm hızıyla yaklaşıyor. 5G ihalesinin bu yıl içinde yapılmasını bekliyoruz. 2026’da Türkiye’de 5G hizmetinin sunulması hedefleniyor.

2G, 3G ve 4G lisanslarının süresinin 2029’da dolacağını anımsattı:

- Turkcell olarak 5G lisansı ile birlikte mevcut lisansların da 2045’e kadar uzatılmasını talep ediyoruz.

5G’nin tüm iş kollarında dönüştürücü bir etki oluşturacağını kaydedip, denemelerinden örnekler verdi:

- 1 ms gecikme (bir göz kırpmanın onda biri kadar süre) ile operatör 800 kilometre uzaktaki bir iş makinesiyle kahvesini yudumlarken hafriyat yaptı. Bir kaptan 80-90 kilometre mesafeden deniz aracını kontrol etti.

Daha sonraki adımlar için sağlık alanını örnek gösterdi:

- Gelecekte uzaktan ameliyat gibi ileri teknoloji uygulamaları da mümkün olacak.

530 milyon Euro yatırımla 4 veri merkezi kurdu, Türkiye bölgenin dijital veri üssü olacak

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutmak için yatırımlar yaptıklarını belirtti:

- 2016’dan buyana yaptığımız 530 milyon Euro’luk yatırımla Gebze (Kocaeli), Temelli (Ankara), Menderes (İzmir) ve Çorlu’da (Tekirdağ) toplam 4 veri merkezi kurduk.

4 veri merkeziyle piyasanın bütün kapasitesinin 3’te birini tek başlarına karşılayabilecek kapasiteye sahip olduklarını vurguladı:

- Türkiye’de tasarımdan operasyona kadar Amerika’daki bazı standartlara uygun tek veri merkezlerini biz yapıyoruz.

Türkiye’de “Tier 3 sertifikası”nın sadece Turkcell’de olduğu iddiasını ortaya koydu:

- Hedefimiz uluslararası bir “hyperscaler” (hiper ölçekli veri merkezi) ile ortaklık kurmak. Böylece Türkiye’yi bölgemizin dijital veri üssü haline getirmek.

Bu yolda atacakları adımları aktardı:

“Sovereign Cloud” modeliyle Türkiye’de verilerin yurt dışına çıkmadan işlenmesi planlanıyor.

Yapay zeka ve siber güvenlik uygulamaları için hiper ölçekli bulut altyapısı kurulacak.

Start-up’lar, bu altyapı sayesinde yüksek yatırım yapmadan bulut üzerinden büyüyebilecek.

Veri merkezi işinin geleceğiyle ilgili beklentisini paylaştı:

- Veri merkezi yatırımlarımız sürecek. 3 veri merkezi daha kurmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Arsalarını satın aldık. National Bank of Dubai’den 100 milyon Euro kaynak kullandık. Veri merkezi işinden bir Turkcell daha çıkar.

GES’e 240 milyon dolar yatırıyor

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, enerjide sürdürülebilirliğin tüm işlerinin merkezinde olduğunu vurguladı:

- Yenilenebilir kaynak yönetimine büyük önem veriyoruz. Çalışmalarımızı “daha fazla bit, daha az watt” ilkesiyle sürdürüyoruz. Tükettiğimiz elektriğin tamamını yenilenebilir sertifikalı kaynaklardan karşılıyoruz.

18 MW kurulu güce sahip rüzgar enerjisi santrallerinin uzun süredir faaliyette olduğunu kaydetti:

- 7 ilde 11 lokasyonda 300 MW’a varacak arazi tipi güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarımıza devam ediyoruz. GES’e toplam 240 milyon dolar yatırım yapacağız.