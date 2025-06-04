100 yıllık uluslararası yelken yarışında ilk kez tümü Türk ekip bayrağımızı dalgalandırıyor

Öğrencilik yıllarından ev arkadaşım, gümrük müşaviri Mustafa Soner Eroğlu ile ressam Gülsün Eroğlu’nun oğulları Yiğit Eroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği bölümünü bitirdiğinde kararını hızlıca verdi:

- Babam ve annem sayesinde denizi, yelkeni sevdim. Amatör olarak yelkeni ilerlettim. İTÜ’de de Yelken Kulübü’nün kurulmasına öncülük yaptım. Şimdi hobimi profesyonel işe dönüştürmek en doğru yol olacak.

Yiğit Eroğlu, 2009 yılında Türkiye’nin ilk yelken antrenörü Levent Özgen’le birlikte Hedef Yelken’i kurdu. Hedef Yelken, Fenerbahçe Marina’yı merkez seçip üniversite öğrencilerine, şirket yönetici ve patronlarına yelken eğitimine yoğunlaştı.

Yiğit’le Ramazan Bayramı’nda Bodrum’da sohbet ederken, 26 Temmuz 2025’te gerçekleşecek, Güney İngiltere kıyılarından başlayıp Kuzey Fransa kıyılarında sonlanacak, kuş uçuşu 695 deniz milini bulacak uluslararası yelken yarışından söz etti:

Rolex Fastnet…

Yiğit’ten işleri ve yarışla ilgili bilgi notu istedim, gönderdi. Söze Hedef Yelken’i kurdukları günlerden girdi:

- Çocukluğumda başladığım yelken sporu benim için 2009 yılında kurucu ortağı olduğum Hedef Yelken Okulu ile hobiden işe dönüştü.

Yelken eğitimleri vermenin yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası şirketin yelken eğitimlerini ve yelken yarış takımlarını yönettiklerini belirtti:

- Her zaman için misyonumuz yelkenciliği yaymak ve geniş kitlelere ulaştırmak oldu. 2019 yılında düzenlediğimiz “Visa Bosphorus Regatta” ile Türkiye’nin en çok katılımı olan yat yarışını düzenleyerek bunu tescil ettirdik.

2017’den beri İngiltere’de bulunan teknesiyle çeşitli yarışlara katılıp dereceler elde ettiklerini vurguladı:

- Bu yıl 100’üncü yılına ulaşan dünyanın en büyük ve popüler off-shore yarışına ilk kez tamamıyla Türk ekip ve “TUR” yelken numaramızla katılarak ülkemiz açısından bir ilke imza atıyoruz.

“Rolex Fastnet” yarışının 26 Temmuz 2025’te İngiltere’nin güneyinde Cowes’tan “The Royal Yacht Squadron” önünden start alacağını bildirdi:

- İrlanda açıklarındaki “Fastnet” kayalığı dönülecek. Kuzey Fransa’da Cherbourg’da finiş gerçekleşecek.

Mesafenin kuş uçuşu 695 deniz mili olduğunun altını çizdi:

- Bu yarış çok zorlu deniz şartlarında gerçekleşiyor. Bizim boydaki teknelerle 4-5 gün sürüyor.

Bunun sadece bir yelken yarışı değil, aynı zamanda doğaya karşı meydan okuma olduğuna dikkat çekti:

- Bu yarışı ünlü yapan, geçmiş yıllarda gerçekleşen ölümlü kazalar, batan tekneler ve felaketler olmuş.

“Rolex Fastnet”in hakkında en çok kitap ve makale yazılmış yelken yarışı olabileceğini anlattı:

- Bu yarışta yaşanan kazalar ve tekne batışları sonrası dünya yelken yarışlarındaki güvenlik prosedürleri değiştirilmiş ve düzenlenmiş.

Yarışla katılma amaçları üzerinde durdu:

- Amacımız, bu yarışta bayrağımızı dalgalandırmak, imkansız olmadığını göstermek ve genç yelkenciler için yeni yollar açmak. “100. Yılı olan bu yarışta biz de varız” diyoruz.

Yarışa katılabilmenin kolay olmadığına vurgu yaptı:

- Yarışa katılan tekne sayısı 450 ile sınırlı. Kayıtlar 15 Ocak 2025’te online olarak açıldı, 2 dakika içinde doldu.

Yarışa katılan teknelerin gerekli güvenlik önlemine yapısal olarak sahip bulunması gerektiğini irdeledi:

- Tabi donanım açısından da teknelerin uygunluğuna dikkat ediliyor. Daha sonra yarışa katılacak ekibin birlikte o yıl içinde en az 300 nm’lik 2 off-shore yarışa katılması isteniyor.

Ayrıca ekibin yelken yarışçıları için özel düzenlenen, “denizde sağ kalma pratik ve teorik eğitimini tamamlaması gerektiği”ne işaret etti:

- Ön koşulları karşılamak adına Mayıs ayında 3 yarışa katıldık:

3 Mayıs 2025: Cervantes Trophy Race (140 deniz mili)

17 Mayıs 2025: De Guingand Bowl Race (125 deniz mili)

24 Mayıs 2025: Myth of Malham Race (300 deniz mili)

Yarışa katılacakları teknenin tipi ve özelliklerini paylaştı:

- 2012 model Beneteau First 35-F55 Express. Tam donanımı yenilenen teknemiz 35 feet boyu ile filonun en küçüklerinden biri olsa da zorlu deniz koşullarına karşı yüksek manevra kabiliyeti sağlıyor.

Yelkeniniz açık, rüzgarınız bol olsun Yiğit Eroğlu ve ekibi…

Yelken tutkusunu hayatlarında ilk sıraya koyan ekip

Hedef Yelken’in ortağı Yiğit Eroğlu, “Rolex Fastnet”in 100. yıl yarışına birlikte katıldığı ekibi şöyle tanımladı:

- Ekibimiz profesyonel yelkencilerden oluşmuyor. Hepsi dostlarım ve yelken tutkusunu hayatlarında ilk sıraya koyan beraber yarıştığım arkadaşlarım. Tamamı beyaz yakalı.

Kendisini de sayarak takım üyelerini ve görevlerini sıraladı:

Yiğit Eroğlu – Skipper, Dümenci

– Skipper, Dümenci Burak Bakar – Bowman, Pitman

Bowman, Pitman Burçin Ergunt – Navigatör, Trim

Navigatör, Trim Doğukan Kandemir – Trim, 3. Dümenci

Trim, 3. Dümenci Derin Deniz Bınaroğlu

Nihat Karataş – Trim, Teknik

Trim, Teknik İlke Şahin – Piyano, Navigatör

Piyano, Navigatör Yiğit Taban – Ana Yelken Trimcisi

“Rolex Fastnet”le ilgili şu bilgiyi verdi:

- Yarış, “Royal Ocean Racing Club” (RORC) tarafından düzenleniyor. Çizilen rota, yelken dünyasının en zorlu etaplarından biri olarak biliniyor.

Rota ile ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Solent Boğazı’ndan başlayan rota, İngiliz Kanalı, Celtic Denizi ve İrlanda Denizi gibi farklı hava sistemlerine sahip alanlardan geçiyor. Yarışçıların çok yönlü ve taktiksel beceriye sahip olması gerekiyor.

Yiğit Eroğlu, sıkılarak da olsa şu mesajı da notlarının sonuna ekledi:

- Ekip olarak şu anda sınırlı kaynaklarla büyük bir hedefin peşinde gidiyoruz. Bu yolculukta yer almak isteyen markalar ve kurumlara teknemiz, yelkenlerimiz açık.

Küçümen öksüz kaldı

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü Mete Belovacıklı, Milliyet’te birlikte çalıştığımız, usta karikatürist, ressam Haslet Soyöz’le ilgili son durum bilgisini verdi:

- Haslet’i yeniden hastaneye yatırdılar. Durumu hiç iyi değil. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) yönetimi olarak sizin de bilginiz olsun.

Hemen TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’i aradım. Güneş, Haslet’in eşi Ayla Hanım’ı arayıp konuştu. Birkaç saat sonra bilgi geldi:

- Haslet entübe edilmiş…

Ertesi gün TGC Yönetim Kurulu ortak yazışma grubumuzda Milliyet Yazıişleri Müdürü Pınar Aktaş, üzücü haberi verdi:

- Haslet Soyöz’ü kaybettik…

Çok geçmeden okul arkadaşım Cezmi Zafer aradı. Toplantıda olduğum için telefona bakamadım. Cezmi, 2-3 kez ısrarla arayınca dışarı çıkıp aradım. Tuşa basarken neden ısrarla aradığını anladım. Cezmi, Haslet’in en yakın dostları arasındaydı:

- Acı haberi aldım Cezmi kardeşim… Haslet’in vefat ettiğini az önce öğrendim…

O anda Milliyet Gazetesi Ekonomi Servisi’nde çalıştığım 1987-1992 dönemindeki 5 yıl film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Haslet Soyözlü karelere defalarca baktım.

Haslet’in yarattığı “Küçümen” karakterini ilk yıllarından itibaren izliyordum. Milliyet’te çalıştığım dönemde deHaslet’in dostları, arkadaşları arasına gururla girdim.

Haslet Soyöz’e Allah’tan rahmet diliyorum.

Mekanı cennet olsun…