Alaçatı’da sörf rezidansı yapmaya soyundu, marka için Yıldırım’ın ‘Stay’ini seçti

Özkancalar İnşaat Grup Başkanı Hakan Özkanca, “Alaçatı Surf Paradies Club”a (ASPC) sörf için giderken, bir süre önce ASPC’den teklif aldı:

- Burada 11 dönüm yerimiz var. 5 dönümü plaj. Kalan bölüme rezidans projesi başlatıyoruz ama tek başımıza yapamayacağız. Bize ortak olur musunuz?

KNC markasıyla gayrimenkul projeleri yapan Özkancalar Grup’un Başkanı Hakan Özkanca, kısa bir araştırma süreci sonrası teklifi kabul etti. Kat karşılığı esasına göre imzayı attı.

Hakan Özkanca, inşaat işi sürerken ortaya çıkacak rezidansa marka arayışına girdi. Bunun için ilk aklına gelen isimlerden biri Alaçatı’daki The Stay Oteli bünyesinde bulunduran BuLook Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım oldu.

Özkanca’nın teklifi Yıldırım’ın göğsünü kabarttı:

- Böyle projeler için genellikle uluslararası ünlü markalar düşünülür. Bizim “The Stay”le kendi markamızı projelere verebilecek noktaya geldiğimiz anlaşılıyor.

Yıldırım, Özkanca’dan birkaç gün süre istedi. Her yeni işe girerken olduğu gibi gece saat 03.00’te uyandı. Proje üzerine biraz daha düşündü ve kararını verdi:

- Özkancalar Grup’un Alaçatı’daki sörf rezidansı projesine ismimizi verelim: Surf Lounge The Stay Living…

Muzaffer Yıldırım ve Hakan Özkanca, geçen hafta projeyi anlatmak üzere bir sohbet buluşması düzenledi. Yıldırım, masaya otururken gururunu paylaştı:

- Böyle projelerde işin sahipleri genelde yabancı otel markalarını seçer. “Surf Lounge The Stay Living”te ilk kez sadece markamızı vererek devreye girmiş olduk. Ancak, markamızı verip geride durmayacağız. İşletmeyi de biz yapacağız. Sadece markayı vermek bize uymaz.

Projenin 44 dairelik rezidans, plaj ve sörf kulübünde oluştuğunu belirtti:

- Proje, Alaçatı’da sörf turizmi çıtasını daha yukarı taşıyacak. Biz burada hikayeyi sahipleneceğiz. Sörf teması etrafında şekillenecek projeyle “kite surf” (uçurtma sörfü) gibi spor kültürünü büyütmeyi ve uluslararası platformlara taşımayı hedefliyoruz.

Ardından ekledi:

- Bu vizyon doğrultusunda 2026 yılında “Kiteboard Dünya Şampiyonası”na ev sahipliği yapmayı planlıyoruz.

Hakan Özkanca ile ortak dostları vasıtasıyla tanıştıklarını bildirdi:

- Rezidans otel felsefesiyle işletilecek. Sahiplerinin kullanmadığı dönemlerde isterlerse daireleri onlar adına kiraya vereceğiz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Dünyanın önde gelen zincirleriyle karşılaştırıldığında biz küçük bir markayız. Küçük ama markamızın ruhu var. Zincirler büyüdükçe ruhu kayboluyor.

Hakan Özkanca, projenin inşaatının 6 ay önce başladığını kaydetti:

- Rezidans uzun bir tek blok halinde olacak. ASPC, 30 yıldır aynı yerde faaliyet gösteriyor. Bütün koyu elden geçiriyoruz. Çevreyi düzenliyoruz.

Özkanca’ya yapacakları yatırımın büyüklüğünü sorduk, yanıtladı:

- Rezidans bölümüne 20 milyon dolar, çevre düzenlemesine de 7 milyon dolar yatırıyoruz. İşe kat karşılığı modeliyle girmiştik ama projeyi devraldık.

Muzaffer Yıldırım, turizmde “The Stay” markasıyla otel sayısını adım adım büyüyerek 6’ya çıkardı…

Özkancalar’la girdiği “Surf Lounge The Stay Living”, Yıldırım’ın iddia çıtasını daha yukarı taşıyacak gibi görünüyor…

The Stay Miami yolda hedefte Atina ve Londra da olacak

NULOOK Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım, “The Stay Grubu”nda yer alan otelleri sıraladı:

Bebek Otel by The Stay

The Stay Warehouse

The Stay Nişantaşı

The Stay Bosphorus

The Stay Boulevard Nişantaşı

Bobo by The Stay

Alaçatı’daki “The Stay Warehouse”a değindi:

- Alaçatı’nın merkezinde “huzurlu bir vaha” olarak sunduğumuz “The Stay Warehouse”, yıl boyunca gerçekleşen birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

“The Stay”in en yeni projesine işaret etti:

- “Bobo by The Stay”, geçen yaz Bodrum Cennet Koyu’nda hizmete girdi. Kültürün sanatla buluştuğu, kişiselleştirilmiş hizmet anlayışıyla, özgün mimari detaylarıyla misafirlerini ağırlıyor.

Otelleriyle ilgili şu bilgiyi verdi:

- Tüm otellerimizde karbon ayak izimizi sıfırladık. Türkiye’de bu yönümüzle öne çıktık.

Muzaffer Yıldırım, yurt dışına açılma planlarını da paylaştı:

- “The Stay Miami” otelimiz yolda. Yani, hazırlıklarımız sürüyor. South Beach’te 1950’lerde yapılmış bir binada olacak.

Miami’nin ardından hedefinde Atina ve Londra’nın olduğunu bildirdi:

- Miami yatırımımız başta olmak üzere yurt dışında düşündüğümüz yatırımlar için ortaklık teklifi alıyoruz. Belki bir fonun yüzde 15-20 civarında ortaklığı için kapımızı açabiliriz.

1998’de madencilikle yola çıktı, inşaatla büyüdü

Özkancalar Grup Başkanı Hakan Özkanca, grubun temellerinin 1998 yılında atıldığını belirtti:

- Gebze Taşocakları bölgesinde madencilik tesislerimizi kurarak grubumuz işe başlamış oldu. Aile şirketi olarak yola devam ediyoruz.

“KNC” markasıyla gayrimenkul projelerine imza attıklarını bildirdi:

- Konut, iş merkezi, okul, yurt, otel, villa ve AVM projelerinde yer aldık. İstanbul ve Çeşme’de devam eden projelerimiz var.

Saracoğlu’nu dinleyebilmesi için İngiltere Merkez Bankası Başkanı rica telefonu açtı

Garanti Bankası, 1980’lerin sonlarına doğru Londra’da Temsilcilik açmış, başına da Genel Müdür Yardımcılarından İlhan Nebioğlu’nu atamıştı.

İlhan Nebioğlu, temsilcilik ofisini düzenledikten sonra dönemin Garanti Bankası Genel Müdürü İbrahim Betil’e öneride bulundu:

- Londra’da “Türkiye-Finans ve Ekonomi” başlıklı bir konferans düzenlesek, konuk konuşmacımız da Merkez Bankası Başkanımız Rüşdü Saracoğlu olsa…

İbrahim Betil, Nebioğlu’na tam destek verdi, Garanti Bank London ev sahipliğinde Savoy Otel’de Rüşdü Saracoğlu’nun konuk konuşmacı olarak katılacağı konferans organize edildi.

Konferans kararından sonra olanları İlhan Nebioğlu’ndan dinleyelim:

Biz konferansa kimleri davet edeceğimizi düşünürken misafir listemizin günler önce dolduğunu gördük.

Toplantımıza muhakkak 100’ün üzerinde misafir gelecekti. Bizi arayanlarla oluşturduğumuz liste bunu gösteriyordu.

Toplantıdan iki gün önce masamdaki telefonum çaldı. Arayan dönemin İngiltere Merkez Bankası Başkanı’nın asistanıydı.

Asistan, İngiltere Merkez Bankası Başkanı’nın şu ricasını iletti: “İngiltere Merkez Bankası Direktör Yardımcısı bir arkadaşımızın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu’nu dinlemesini çok istiyoruz. Mümkünse, lütfen…”

İlhan Nebioğlu, Rüşdü Saracoğlu’nun vefatını öğrendiği anda 1980’li yılların sonlarında Garanti Bank London adına düzenledikleri toplantıyı anımsadı.

Nebioğlu, Saracoğlu’nun son yolculuğuna uğurlandığı günün gecesi bana söz konusu toplantıyla ilgili anısını aktarıp ekledi:

- Rüşdü Bey’in o günlerde Londra’ya gelişi müthişti. Yabancı bankacılar Savoy Otel’de toplantıyı yaptığımız salonu doldurmuştu. Bazıları kendilerini davet ettirmek için birbirlerinden yardım istemişlerdi.

Ben de Rüşdü Saracoğlu’nun vefatını bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden Tayfun Bayazıt’ın sosyal medyadaki paylaşımından öğrendim.

Rüşdü Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum…

Mekanı cennet olsun…