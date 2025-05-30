Hurdaya çıkan iş makinelerini yenileyerek öne çıktı, ‘dünya çözüm bulma şampiyonu’ oldu

Borusan Cat’in o dönemki Kazakistan Genel Müdürü Özgür Günaydın, 2013 yılında ülkedeki önemli bir müşteriyi ziyaretinde bilgisayarını açtı, görüntüyü izletti:

- Karaganda’daki Komponent Revizyon Merkezimizde sizin için yenilediğimiz makine ile ilgili çalışmaları görüyorsunuz.

Kazak iş insanı ilk izlenimini paylaştı:

- Komponentler Irak Savaşı kalıntısına benziyor.

Özgür Günaydın, konuya açıklık getirdi:

- Elden geçirip çalışır hale getirdiğimiz komponentleri sizin çöpünüzden çıkardık. Seri numarası ve garanti verdiğimiz komponentler size sıfırının yüzde 70’ine mal oldu.

Borusan Cat’in Karaganda’da 2011 yılında 80 bin metrekarelik alanda kurduğu “Komponent Yenileme Merkezi” başarılı olunca model Türkiye’ye taşındı. Biri Gebze’de, diğeri de Ankara OSTİM’de olmak üzere Türkiye’de iki“Komponent Yenileme Merkezi” devreye alındı.

2017 yılından beri Borusan Cat İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Özgür Günaydın, bu öyküyü Mayıs 2021’deki görüşmemizde anlatmış, o günlerde yazmıştım:

- Geçmişte iş makinesi ve yedek parka ithal edilir, arıza halinde servislerde parça değiştirilirdi. 2011’de Kazakistan’da ilkini kurduğumuz “Komponent Yenileme Merkezi” ile birlikte sistem değişti.

Özgür Günaydın, Caterpillar’in “Malaga Demonstration & Learning Center”da gerçekleşen 100’üncü yıl kutlamaları çerçevesindeki buluşmaya davet etti, küçük bir grup meslektaşımla birlikte İspanya’ya gittik.

Özgür Günaydın’a Caterpillar EAME Bölgesi Dijitalden Sorumlu Direktörü Gianlugi Mariani ile Borusan Cat Kurumsal İletişim Direktörü Yağız Yücel de eşlik etti. Günaydın, “Malaga Demonstration & Learning Center”da 4 saatlik iş makineleri şovunu izledikten sonra bize sunum yaptı. Günaydın, Borusan’ın Caterpillar distribütörlüğünde 30 yılı geride bıraktığını belirtti:

- Türkiye’ye ilk Caterpillar’i Mehmet Emin Karamehmet’in babası Adana’dayken aldığı biçerdöver ile getirmiş. Biçerdöver beğenilince Caterpillar distribütörlüğüne doğru yol almışlar. Distribütörlük 30 yıl önce Borusan’a geçti.

Caterpillar’in Türkiye’de aktif çalışan iş makinesi sayısının 29 bin olduğunu vurguladı:

- 5 kez revizyon geçiren iş makinelerimiz var. Biz hurdaya çıkma aşamasında olan iş makinelerini komponentleri dahil yeniden yapıyoruz. İnşaat iş makineleri component bazında yenileme yapan tek tesis bizdedir.

Borusan Cat’in Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’da da yönetim ve işletme yaptığını kaydetti:

- Komponent yenileme tarafında toplam 100 milyon dolar yatırım yaptık. Caterpillar dünyasında iş makinesi komponenti yenileme konusunda öncü olduk.

Komponent yenileme işine mecburiyetten girdiklerine işaret edip Kazakistan’da Genel Müdür olduğu günlere uzandı:

- Kazakistan’da madencilik makineleri daha öndeydi. Madencilik makinelerinde ilk komponent yenileme işini biraz da mecburiyetten Karaganda’da yaptık. Bir şirketin çöplüğüne atılmış komponentleri yeniden çalışır hale getirdik.

Revizyon merkezlerinde yaptıklarını özetledi:

- Revizyon merkezlerinde motor, güç aktarma, hidrolik gibi ana bileşenleri orjinal Cat parçalar kullanarak yenisi gibi yüksek kalitede üretiyor, ömrünü tamamlamış parçalara yeniden hayat veriyoruz.

Böylece doğaya atık olacak ürünleri kullanılabilir hale getirdiklerini, binlerce ton atığı döngüsel ekonomiye kazandırdıklarını irdeledi:

- Bu yenilikçi ve vizyoner merkezler tüm Caterpillar dünyasında “benchmark” oldu. Yani, referans olarak kullanıldı.

Komponent yenilemeyle oluşturdukları değeri hesapladı:

- Bugüne kadar iş makinesi ve komponentleri yenileme tarafında 100 milyon dolarlık bir değer ortaya çıkarmış olduk.

Hurda yolundayken yeniledikleri komponentlerle revizyondan geçirdikleri iş makinelerinin yarattığı fiyat avantajını ortaya koydu:

- Sıfır araçların fiyatının yüzde 70-80’i düzeyinde bir fiyat oluşuyor. Yenilediğimiz araçlara yeni seri numarası ve garanti veriyoruz. Hurda yolunda olan bir aracı 30-45 günde yeni hale getiriyoruz.

Yenileme işlerinin her yıl katlanarak büyüdüğünü paylaştı:

- Toplam 3 bin kişilik bir istihdam söz konusu. Bu personelin yüzde 60-70’i yenileme merkezlerimizde görev yapıyor.

Sunumu sırasında Caterpillar CEO’su Jim Umpleby’nin Borusan Cat’le ilgili değerlendirmesini de aktardı:

- Catepillar yönetimi, Türkiye’yi ziyaretlerinde Borusan Cat’in faaliyetlerinden memnuniyetini dile getiriyor. Nitekim Caterpillar CEO’su Jim Umpleby, Borusan Cat’i “dünyada en iyi çözüm sağlayıcılarımızdan” şeklinde niteledi.

Borusan Cat, 30 yıllık Caterpillar distribütörlüğü yolculuğunda klasik ithalatçı kalmak yerine, dünyada iş makinesi yenileme konusunda önemli başarıya imza atmış görünüyor…

Renovasyon merkezlerinin birer “üretim merkezi” gibi çalışması da bunu ortaya koyuyor…

Borusan’ın inovasyonları Caterpillar için çok önemli

CATERPILLAR EAME Bölgesi Dijitalden Sorumlu Direktörü Gianluigi Mariani, Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın’ın sunumu öncesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

- İş makinelerimizin yaşam döngüsü bizim için çok önemli. Dünyada 169 distribütörümüz var. Borusan Cat, dünyadaki distribütörler arasında “mükemmellik”te ilk sırada yer alıyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Borusan’ın inovasyonları Caterpillar için çok önemli. Borusan Cat, grubumuzun gelecek planlarına yön veriyor.

Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, Mariani’nin sözleri üzerine şu bilgiyi paylaştı:

- Borusan Cat’te attığımız adımlar, yaptıklarımız Harvard Üniversitesi’nde iki kez örnek gösterilen “case study” oldu. Bu da bizi oldukça mutlu etti. Derslere ben de bizzat katılıp Borusan Cat’in başarılarını anlattım.

Şu iddiasını ortaya koydu:

- Bizim hikayemiz Harvard Business School’da “Best seller” oldu…

Akın Öngör’ün kitabını okuyup dijitalle ağırlık verdi, 12 patente ulaştı

Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, duayen bankacı Akın Öngör’ün kitabından etkilenerek şirkette dijitalleşme adımlarını erken dönemde atmaya başladıklarını bildirdi:

- Dijitalleşme ve teknolojiye ciddi yatırım yaptık. Ar-Ge merkezimiz bizim işimize uygun yazılım robotları ve yapay zeka geliştirdi. Muhasebede yazılım robotlarımız devreye girdikten sonra personel yüzde 30 azaldı.

Şirkette 260 yazılım robotunun devrede olduğunu belirtti:

- Örneğin ihaleleri yazılım robotu takip ediyor.

Borusan Cat’in dijital tarafta 12 patent sahibi olduğunu vurgulayıp, “Müneccim”i anlattı:

- İş makinelerinin üzerinde 900-1000 dolayında sensor var. Son 6-7 yıldır makineler fabrikadan bu kadar sensör yerleştirilmiş olarak çıkıyor. Eskilere de biz taktık. Bizim geliştirdiğimiz “Müneccim”, verimadenciliği yapıyor. Arıza dönemlerini bildiriyor.

“Müneccim”in Caterpillar dünyasında ses getirdiğini kaydetti:

- “Müneccim” arızayı yüzde 97 tutturuyor. Arıza gerçekleşmeden erken müdahale maliyeti düşürüyor, zaman kazandırıyor. Arıza gerçekleştikten sonra onarım maliyeti artıyor, süre de uzuyor.

Borusan Cat’in mühendis kadrosuna dikkat çekti:

- 3 bin kişilik toplam ekibimizin 500’ü mühendislerden oluşuyor…

Caterpillar, Türkiye’den 100 milyon dolarlık yedek parça alıyor

Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın’a ihracat tempolarını sorduk, 2018-2019 dönemine döndü:

- O dönemde ülkemizdeki iş makinesi pazarında kriz vardı. Biz de ihracata yöneldik. 35 ülkeye 40 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

Ardından şu noktanın altını çizdi:

- Borusan Cat, ihracat odaklı iş yapamaz. Bizim asıl işimiz Türkiye ve distribütörlük yaptığımız Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerde problem çözmek.

Yeri gelmişken Caterpillar’ın Türkiye’den yaptığı ithalata değindi:

- Caterpillar, ülkemizden yılda 100 milyon doları aşan düzeyde yedek parça, yan sanayi ürünü alıyor.