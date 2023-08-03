Borsa rekor serisi devam ediyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Dün akşam saatlerine doğru alımların hızlandığı Borsa İstanbul, yeni güne yüzde 0,52 oranında yükselişle başladı. Uzmanlar, yatırımcıların enflasyondan korunma aracı olarak Borsaya yöneliminin sürmesini beklerken; orta-uzun vadede Borsada yükselişin sürebileceğini öngörüyor.

BIST 100 endeksi, açılışın ardından tarihi zirvesini 7343 puana çekerken, saat 10.09 itibarıyla yüzde 0,93 oranında yükselişle 7329 puanda işlem gördü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,23 ve yüzde 0,74 oranında yükseliş gösterdi.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7350 ve 7500 seviyeleri direnç, 7200 ve 7100 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 artarak 7258 puanla rekor seviyeden kapanmıştı.

Doların yeni zirvesi 27,44 TL

Dolar, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte Asya piyasalarında 27,44 TL'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini test etti. Kur, saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,17 yükselişle 26,9666 TL'de işlem gördü.

Euro da gün içerisinde en yüksek 29,9950 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,23 artışla 29,5386 TL seviyesinde bulunuyor.

Türkiye'nin CDS'i 400 baz puanın üzerinde

Geçtiğimiz hafta 400 baz puanın altına gerileyen Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), dün yeniden bu seviyenin üzerine çıkarken, bugün de 400 baz puanın üzerinde kalmaya devam ediyor.

Uzmanlar bu yükselişin küresel etkiden kaynaklı olduğunu belirtirken, Türkiye'nin CDS'i saat 10.10 itibarıyla yüzde 409 baz puanda hareket etti. CDS, dün son işlemlerde ise 410 baz puanda bulunuyordu.