Bankacılık endeksi 6 gün sonra kayıpta

Borsa İstanbul, dünkü hareketli seansın ardından haftanın ikinci işlem gününe yatay bir seyirden başlasa da, sonrasında değer kaybına yöneldi. BIST 100 endeksi düşüşünü gün içinde yüzde 2'nin üzerine çıkarırken; bankacılık endeksi ise, TCMB'nin faiz artırım kararının ardından başlattığı ralli sonrası bugün kayıpta.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,12 puan değer kazanarak 9029 puana çıkarken, 8816 - 9048 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 13.46 itibarıyla yüzde 1,65 oranında düşüşle 8876 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,01 azalırken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Endeksler şu dakikalarda ise sırasıyla, yüzde 1,11 ve yüzde 1,86 oranında kayıpla işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9000 ve 8900 seviyeleri destek, 9200 ve 9350 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybıyla 9029 puandan tamamlamıştı.