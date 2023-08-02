Borsa İstanbul'da yeni rekor

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, bugünkü işlemlerde tarihi zirvesine yakın hareket ederken, akşam saatlerine doğru hızlanan alımlarla rekorunu 7336 puana çekti. Bankacılık endeksinde ise yükseliş, yüzde 4'ü aştı. Yarın haftanın en önemli gündemi olan temmuz ayı enflasyon verileri açıklanacak. Ekonomistler, temmuz ayında enflasyonun yüzde 9,07 artmasını bekliyor. Bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun da yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor. Uzmanlar, yatırımcıların enflasyondan korunma aracı olarak Borsaya yönelmesinin devam etmesini bekliyor.

BIST 100 endeksi, 7174 - 7336 bant aralığında hareket ederken; saat 17.09 itibarıyla yüzde 2,04 artışla 7314 puanda işlem gördü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,01 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 4,24 ve yüzde 1,03 kazançla hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7100 ve 7000 seviyeleri destek, 7200 ve 7300 puan direnç konumunda bulunuyor.

Türkiye'nin CDS'i yeniden 400 baz puanın üzerinde

Yeni ekonomi yönetimi ve verilen mesajların etkisiyle geçtiğimiz cuma 21 ay sonra ilk kez 400 baz puanın altına gerileyen Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yeniden 400 baz puanın üzerine çıktı.

Türkiye'nin CDS'i saat 12.21 itibarıyla yüzde 4,86 yükselişle 413 baz puanda bulundu. CDS, dün son işlemlerde ise 394 baz puanda hareket etmişti.

Küresel piyasalarda belirsizlik hakim

Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin iş gücü piyasalarına yönelik verileri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.