Borsa İstanbul’da yılın son haftasında en çok kazandıran hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2025 yılının son haftasını yüzde 0,42 oranında değer kaybıyla 11 bin 294,37 puandan kapadı. Endeks, 22-26 Aralık 2025 haftası boyunca en düşük 11 bin 228,55, en yüksek ise 11 bin 426,65 puanı gördü.

Endekste hafta boyunca yurt dışı piyasalardaki tatil havasından kaynaklı hacimsiz bir görünüm izlenirken, BIST 100 endeksi de yatay bir görünüm ağırlıklı işlem gördü.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 3,19 oranında değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,94 ve sanayi endeksi yüzde 0,06 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 15,45 oranında değer kazancıyla Oba Makarna (OBAMS) oldu. Onu yüzde 14,97 ile Balsu Gıda (BALSU) ve yüzde 14,49 ile Katılım Evim (KTLEV) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 20,27 ile Efor Yatırım (EFOR), yüzde 10,89 ile Kontrolmatik (KONTR) ve yüzde 8,03 ile 1000 Yatırımlar Holding (BINHO) olarak öne çıktı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon sınırını aşarak 1 trilyon 31 milyar 16 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) geçen haftaya göre değer kazanarak yine ilk sırada geldi. 585 milyar 480 milyon TL’lik piyasa değeriyle Garanti BBVA (GARAN) ve 476 milyar 700 milyon TL ile Enka İnşaat (ENKAI) onu takip etti.

En çok işlem görenler

Geçen hafta BIST 100 endeksinde işlem hacmi geçen haftaya göre bir miktar gerileme ile 460 milyar 464 milyon TL’nin biraz üzerinde oldu.

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 41 milyar 757 milyon TL ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ilk sırada yer aldı. 29 milyar 518 milyon TL ile İş Bankası (ISCTR) ve 26 milyar 705 milyon TL’lik işlem hacmi ile Aselsan (ASELS) ilk sıralarda yer aldı.