Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor

Borsa İstanbul, geçtiğimiz iki haftayı yükselişle tamamlarken, yeni haftanın ilk işlem gününde de primli seyrediyor. Uzmanlar, endekste 7990 puanın aşılamamasının kısa vadede düzeltme yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,13 değer kazanarak 7996 puana çıkarken; 7979 - 8062 puan arasında işlem görüyor. Endeks, 10.50 itibarıyla yüzde 0,66 primle 8039 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,31 azalırken, holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Endeksler şu dakikalarda ise sırasıyla, yüzde 0,98 düşüş ve yüzde 1,33 yükselişle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8060 ve 8150 seviyeleri direnç, 7900 ve 7750 puan destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,15 değer kazancıyla 7986 puandan tamamlamıştı.

Moody's'ten 'ortodoks para politikasına dönüş' mesajı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra, Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dahilinde değerlendirmeye gitti.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B3" olarak teyit edildiği, daha önce "durağan" olan not görünümünün ise "pozitif"e yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada, görünümün pozitife çevrilmesinin ana nedeninin "ekonomi politikasındaki belirleyici değişiklik, özellikle de Ortodoks para politikasına dönüş" olduğu belirtildi.