Borsa'da yatırımcı sayısı yeniden yükselişte
Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı, geçen hafta 518 bin 105 kişi arttı. Yatırımcı sayısında, 19 Nisan ile sona eren haftada 713 bin 259 kişi ile hızlı bir düşüş yaşanmıştı.
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı geride kalan haftada arttı.
MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 26 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 518 bin 105 kişi arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 742 bin 419 seviyesinden 8 milyon 260 bin 524'e yükseldi.
Aynı hafta pay senedi değeri ise 13,1 trilyon TL'den 13,54 trilyon TL'ye çıktı.