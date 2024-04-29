Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanı aştı

Borsa İstanbul, geçtiğimiz haftayı rekorlarla tamamlarken; yeni haftaya da zirvesini yenileyerek başladı ve sonrasında da yükselişini sürdürerek tarihinde ilk kez 10.000 puanı test etti.

BIST 100 endeksi, saat 12.15 itibarıyla yüzde 0,81 primle 9996 puanda bulundu. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyeleri direnç, 9.900 ve 9.800 puan destek konumunda bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,90 yükseliş kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,38 ve yüzde 0,96 artışla işlem gördü.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,05 artışla 9915 puanla tamamlamıştı.

Haftanın önemli gündemleri

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesine karşın şirket karlılıklarının tahminleri aşmasıyla risk iştahının arttığını belirterek, bu hafta Fed'in faiz kararı ve sonrasında banka Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yurt içinde ise bu hafta enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun da yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.