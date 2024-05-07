Piyasalarda gün ortası: BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,95 değer kaybederek 10.169,94 puana indi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,15 puan ve yüzde 0,95 azalışla 10.169,94 puana geriledi. Dün 10.267,09 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,66 puan ve yüzde 0,15 artışla 10.282,75 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.167,09 puanı, en yüksek 10.313,22 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 1,55, mali endeks yüzde 0,66 ve hizmetler endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 15'i yükselirken 82'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Koç Holding ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 314 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 40,57, bileşik getirisi yüzde 44,68 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0760, sterlin/dolar paritesi 1,2540 ve dolar/yen paritesi 154,60 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2680 liradan, avro 34,7190 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 2 bin 314 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 düşüşle 83 dolardan işlem görüyor.