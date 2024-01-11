Yabancı 9 hafta sonra hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları net 45,9 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 17,0 milyon dolar olurken, net DİBS (Teminat) satımları net 0,2 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 11,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse stokları piyasa değeri 29,20 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 29 milyar 196,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 517,5 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 692,4 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 689,5 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 66,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.