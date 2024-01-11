Döviz mevduatı 270 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 176 milyar 156,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Ocak ile sona eren haftada 175 milyar 887 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre milyar 304,10 milyon dolar azalarak 101 milyar 844,50 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 34,40 milyon dolar artarak 74 milyar 42,50 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 723 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 326 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 396 milyon dolar artış gösterdi.