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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Temmuz 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Temmuz 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Gram altın ve çeyrek altında yükseliş devam ediyor.

Gram altın sabah saatlerinde 1.723,66 liraya çıktı. piyasaların açılmasından sonra 1.715 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının onsu 1.982,20 dolara yükseldi.

Çeyrek altın ise rekor tazeledi. 2.848,29 lirayı test eden çeyrek altın, 2.836 lira seviyesinde.

Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:

Gram altın 1.715,94 TL

Çeyrek altın 2.835,57 TL

Yarım altın 5.671,14 TL

Tam altın 11.340,12 TL

Cumhuriyet altını: 11.549,68 TL

ABD doları: 26.92 TL (Saat 10.18 itibariyle)

Euro: 30.214 TL (Saat 10.18 itibariyle)