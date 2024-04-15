Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları)

Ons altın fiyatı, geçtiğimiz cuma günü gördüğü zirve seviyeye yakın kalarak kazanımlarını korumaya çalışırken, piyasalar güvenli liman olan altına talebin artmasına neden olan Ortadoğu'daki çatışmaları izlemeye devam ediyor.

Tarihi zirvesini cuma günü 2431 dolara taşıyan ons altın, hafta sonu Ortadoğu'da tansiyonun yükselmesinin ardından ilk işlem gününde 2372 dolara çıktı. Sarı maden, saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,60 primle 2358 dolardan işlem gördü.

Gram altın fiyatı ise, ons altındaki yükselişin etkisiyle 2471 liraya kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 0,58 kazançla 2451 liradan alıcı buldu.

Güncel altın satış fiyatları

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.596,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.802,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 16.717,37

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.266,00TL

* Gremse altın satış fiyatı: 41.921,63 TL