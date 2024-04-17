Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (17 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altın fiyatları, yükselen jeopolitik risk ve Fed Başkanı Powell'dan gelen açıklamaların ardından yatay seyrediyor. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 17 Nisan 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, bir taraftan Ortadoğu'da yükselen jeopolitik gerilimin etkisiyle desteklenirken; diğer taraftan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın politika faizinin beklenilenden daha uzun süre yüksek tutulmasının gerekebileceğini açıklamasıyla baskılanıyor.
Geçen hafta tarihi rekorunu 2431 dolara taşıyan ons altın, bugünkü işlemlerde en yüksek 2387 doları gördü. Ons altın, saat 09.47 itibarıyla yüzde 0,18 kayıpla 2376 dolarda bulundu.
Yatay seyreden gram altın ise, şu dakikalarda yüzde 0,05 primle 2487 liradan alıcı buluyor.
Güncel altın satış fiyatları
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.417,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 8.937,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 16.945,83 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.350,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 42.494,52 TL