Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (24 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altının ons fiyatı, Ortadoğu'da çatışmaların tırmanacağı endişelerinin hafiflemesiyle gerilemesini sürdürüyor. Küresel piyasalar, ABD'de faiz indirimlerinin zamanına ilişkin ipucu verebilecek olan ekonomik verileri bekliyor.

2315 dolara kadar gerileyen ons altın, saat 11.55 itibarıyla yüzde 0,14 kayıpla 2318 dolardan işlem gördü. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2300 ve 2250 dolar seviyeleri destek, 2350 ve 2370 dolar seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan verilerin öngörülerin altında kalarak ekonomik aktiviteye ilişkin zayıf sinyaller vermesinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl içinde faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentiyi artırdığını ifade etti.

Para piyasalarında Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, Bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 15, temmuzda başlama ihtimalinin yüzde 44 ve eylülde başlama olasılığının yüzde 69 ile fiyatlandığını belirtti.

Gram altın da kayıpta

Ons altın ve dolar/TL'deki hareketlerle dengelenmeye çalışan gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,26 düşüşle 2422 liradan alıcı buldu. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 150 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 520 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel düşen gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 2 bin 430 liradan tamamlamıştı.

Güncel altın satış fiyatları

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.161,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.451,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 16.393,79 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.570,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 41.110,19 TL