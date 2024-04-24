Dolar/TL bugün ne kadar? (24 Nisan 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatları, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,5730 seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 24 Nisan 2024 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar fiyatları, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.43 itibarıyla yüzde 0,08 artışla 32,5730 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 34,8820, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 40,5260'dan satılıyor.
Dün alıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 32,5468'den tamamlamıştı.
Dolar endeksi düşüşte
Dolar endeksi dün, 0,4 düşüşle 106 seviyesinin altına inerken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 105,8 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliğin sürdüğünü kaydederek dün ülkede açıklanan verilerin beklentilerin altında kalarak ekonomik aktiviteye ilişkin zayıf sinyaller vermesinin, bankanın yıl içerisinde faiz indirimlerine başlayacağına yönelik iyimserliği artırdığını belirtti.
Söz konusu gelişmeler sonrası para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 15, temmuzda yüzde 44 ve eylülde yüzde 69 ihtimalle fiyatlanıyor.