Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altın fiyatları, jeopolitik risklerin azalmasıyla 5 hafta sonra, haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 26 Nisan 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altının ons fiyatı, Ortadoğu'da çatışmaların keskin şekilde tırmanacağı yönünde endişelerin azalmasıyla 5 hafta sonra, haftayı ekside tamamlamaya hazırlanıyor. Küresel piyasalar, bugün ABD Mart kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini yakından takip edecek.
2326 - 2341 dolar arasında hareket eden ons altın, saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,29 oranında artışla 2339 dolarda bulundu.
Ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle haftanın son işlem gününde 2451 liraya kadar çıkan gram altın fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,48 primle 2447 liradan alıcı buldu.
Güncel altın satış fiyatları
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.133,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 8.406,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 16.287,41 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.483,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 40.843,43 TL