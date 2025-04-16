Çin, yuanı zayıflatmak için acele etmeyebilir

Mizuho Securities Asia'dan Ken Cheung, son birkaç gün içinde CNY fiksinglerinin değer kaybı eğilimi ile daha fazla iki yönlü oynaklık gösterdiği göz önüne alındığında, PBOC'nin Çin yuanını zayıflatmak için acele etmeyebileceğini söylüyor.

FX Strateji Direktörü Ken Cheung ayrıca, Çin Merkez Bankası'nın USD'nin toparlanmasının ardından CNY'nin kademeli olarak değer kaybetmesine rehberlik etmek için bugün CNY sabitlemesini 37 pip daha zayıf belirlediğini de sözlerine ekledi.