Citi, TL’de kâr etti: Faiz indirimine dikkat çekildi

Citi Group, Türk Lirası pozisyonlarında kâr realize ettiğini açıkladı.

Banka notunda, TL pozisyonlarının yarısından kâr alındığı belirtilirken, dolar/TL'de 1 Temmuz'da açılan kısa pozisyonunda spot referans seviyenin 32,7 olduğu hatırlatıldı. İşlemden toplamda yüzde 8,35 getiri sağlandığı belirtildi.

BloombergHT’nin aktardığına göre, banka, model portföyünde daha önce yüzde 2 olan TL ağırlığını yüzde 1 seviyesine azaltırken, küresel düzlemde gelişen para birimleri pozisyonunda TL için 'ağırlık üstü' tavsiyesinin sürdüğü de görüldü.

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Banka, Türkiye'de ekonomi politikalarının hâlâ doğru yönde olduğuna inanmaya devam ettiğini belirtirken, aralık ayında olası gevşeme hamlesinin yabancı yatırımcıların pozisyonlarında yeniden şekillenmeye ilişkin bir etki yaratabileceğini söyledi.

Bankanın notunda Türkiye'nin cari açığında yeniden dengelenmenin devam ettiği belirtilirken, bu taraftaki pozitif gelişmelere rağmen atılması gereken adımlar olduğu ifade edildi.

Notta bu konuyla ilgili olarak, "Maliye politikasının hala daha net bir konsolidasyon patikasına göre yeniden ayarlanması gerekiyor. Bu kapsamda 2025 yılında ekonomi politikası tarafında yapılması gereken daha çok iş var" ifadeleri kullanıldı.