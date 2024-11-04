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Citi: Maliye, TCMB’nin enflasyonu düşürme çabalarını yeterince desteklemiyor

Türkiye'de açıklanan ekim ayı enflasyon verisine Citi ekonomistleri değerlendirmede bulundu. TCMB’nin enflasyonu düşürmede mali politika desteğini yeterinde alamamasının sıkı duruşu 'gerekenden daha fazla süre' sürdürmesine yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi
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Citi: Maliye, TCMB’nin enflasyonu düşürme çabalarını yeterince desteklemiyor
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ABD’li yatırım kuruluşu Citi Group ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye'nin ekim ayı enflasyon verilerine yönelik bir değerlendirme yayımladı. Maliye ve gelirler politikalarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu düşürme çabalarını yeterince desteklemediğini belirten analistler, para politikasına aşırı bağımlılığın, optimumun altında sonuçlara yol açabileceğini ve ekonomik zorlukları büyütebileceğine dikkat çekti.

Bloomberg HT'nin aktardığı analizde, “Yetersiz mali politika desteği, Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu 'gerekenden daha fazla süre' sürdürmesine yol açabilir veya indirim döngüsü başladığında "erken gevşeme algılarına yol açabilir” değerlendirmesi yapılırken, TÜİK Ekim 2024 TÜFE aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 48,58 olarak açıklanmıştı.

TCMB’nin yılsonu enflasyon hedefi yüzde 38 orta nokta olmak üzere yüzde 34 ila 42 aralığında bulunuyor. TCMB 8 Kasım’da yılın son enflasyon raporu toplantısını yapacak. Hedefin güncellenip güncellenmeyeceği merak edilirken, OVP’de de yılsonu enflasyon öngörüsü yüzde 41,5 seviyesinde bulunuyor.

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