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Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

Bakan Şimşek, ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirirken; kira ve eğitim grubunda yıllık artışların enflasyondaki düşüşü sınırlandırdığını belirtti ve "Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. "Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor" şeklinde değerlendiren Şimşek, "Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu" olarak ifade etti.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu.

Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleşti.

Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor.

Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli."

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