2025'te vergi ve harçlar ne kadar artacak? İşte kalem kalem yeni fiyatlar...

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2024 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 oranında artış gösterdi.

Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2025 harç ve cezalar yüzde 43,93 olarak artacak.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Cezalarda ise Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını artırma veya azaltma yetkisi bulunmuyor.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre 1 Ocak 2025’ten itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liradan, 2167 liraya çıkacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 aşmanın cezası da 2167 lira olacak. Alkollü araç kullanımının cezası 6 bin 439 liradan 9 bin 267 liraya yükselecek. Seyir esnasında cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1516 liradan 2167 liraya çıkacak.

Yurt dışı telefon harcı 45 bin 614 lira

Yurt dışından getirilen telefon harcı da artık birçok telefon markasının Türkiye’deki satış fiyatının üzerindeki seviyesini sürdürecek. Eğer Cumhurbaşkanı Kararı ile özel bir düzenleme yapılmazsa, yurt dışından getirilen telefon harcı 31 bin 692 liradan, 45 bin 614 liraya çıkacak. 10 yıllık pasaport harcı da 7833 liradan 11 bin 274 liraya yükselecek.