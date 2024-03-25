Demir cevheri, Çin'de inatçı talep umudu nedeniyle arttı

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs vadeli demir cevheri, sabah işlemlerini yüzde 0,71 artışla 845,5 yuan/ton (117,39 dolar) seviyesinde tamamladı.

Singapur Borsası'nda Nisan ayına ait referans demir cevheri, yüzde 0,29 artışla 108,45 dolar/tona yükseldi.

Devlet medyasında Başbakan Li Qiang'ın Cuma günkü kabine toplantısında, zor durumdaki emlak sektörünü desteklemek için yaptığı son resmi çağrıda, Çin'in emlak politikasını daha da optimize edeceğini ve potansiyel talepleri etkili bir şekilde motive edeceğini söylediği belirtildi.

Analistler, gelişen çelik marjları nedeniyle cevher talebinin artacağı beklentisinin olduğunu belirtti.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,47, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,24 düştü, filmaşin çok az değişti ve paslanmaz çelik yüzde 1,17 düştü.