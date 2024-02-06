Dolar fiyatlarında tarihi rekor (6 Şubat güncel dolar fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,5397 TL'de hareket ederken; yeni güne 30,5669 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 30,5697 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Kur, öte yandan Türkiye piyasaları kapalıyken uluslararası piyasalarda 30,7999 TL'ye kadar çıktı ve böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar, saat 09.29 itibarıyla yüzde 0,04 primle 30,5669 TL'de hareket etti.

Euro 33 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları da sığ piyasada 33,1320 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,11 artışla 32,8932 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,3734 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,11 oranında düşüşle 104,34 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0751 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,27 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 43,10 seviyesinde bulunuyor.