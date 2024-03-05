Döviz fiyatlarında son durum: Dolar kaç lira, Euro ne kadar? (5 Mart güncel dolar fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 31,6042 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 31,5205 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 31,6239 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 11.31 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 31,5976 TL seviyesinde hareket etti.

Öte yandan dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 31,8040 TL'ye kadar tırmanırken; dünkü işlemlerde sığ piyasada rekor seviyesini 31,8118 TL'ye çıkarmıştı.

Euro 34 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları da sığ piyasada 34,54 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,06 düşüşle 34,3282 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,1043 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,06 oranında yükselişle 103,91 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0847 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,17 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 47,60 seviyesinde bulunuyor.