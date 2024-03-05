5 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Ons altın fiyatı, ABD'de imalat ve inşaat sektörlerinde yapılan harcamaların azaldığını gösteren verinin ardından, 3 ayın zirvesine yakın işlem görüyor. Yatırımcılar, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği sunumu ve tarım dışı istihdam verisini bekliyor.

2119 dolara kadar yükselen ons altın, saat 10.49 itibarıyla yüzde 0,09 düşüşle 2115 dolarda hareket ediyor. Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2130 ve 2150 dolar direnç, 2100 ve 2075 dolar seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyleyen analistler, buna karşın bankanın yılın ilk yarısında faiz indirebileceğine yönelik beklentilerin varlığını korumasıyla altına olan talebin arttığını dile getirdi.

Gram altında rekor

Gram altın, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle tarihi zirvesini 2166 liraya taşıdı. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,01 kayıpla 2148 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 600 liradan, Cumhuriyet altını 14 bin 650 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,2 primle 2 bin 149 liradan tamamlamıştı.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın 3.611,00 lira

Yarım altın 7.202,00 lira

Tam altın 14.050,00 lira

Cumhuriyet altını 14.425,00 lira

Reşat altın 14.457,47 lira

Gremse altın 35.125,01 liradan satılıyor.