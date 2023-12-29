Dolar, 2023'ü 29,55 TL'den tamamladı: Yıllık getirisi ne kadar oldu?

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,4503 TL seviyesinde hareket ederken; yılın son işlem gününe 29,5074 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 29,5654 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,43 yükselişle 29,5599 TL'de hareket etti. 2022 yılını 18,7015 TL ile sonlandıran doların yıllık getirisi, böylelikle yüzde 58 oldu.

Öte yandan dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 29,8525 TL'ye kadar tırmanarak yeni zirvesini gördü.

Euro 33 TL'nin üzerini test etti

Euro fiyatları, sığ piyasada tarihinde ilk kez 33 TL'nin üzerini test ederken, en yüksek 33,0750 TL'yi gördü. Euro, kapanış saatinde yüzde 0,13 primle 32,7128 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise, ilk kez 38 TL'nin üzeini test ederken, aynı dakikalarda 37,6597 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesiyle düşüşünü sürdürüyor. Endeks, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında yükselişle 101,25 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,1066 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,06 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 39,68 seviyesinde bulunuyor.