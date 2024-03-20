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Dolar fiyatları bugün ne kadar? 20 Mart güncel dolar fiyatları

Döviz kurlarında yukarı yönlü hareket devam ederken; dolar fiyatları yüksek 32,4490 TL seviyesini gördü. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları... İşte 20 Mart 2024 güncel döviz kuru fiyatları...

Haber Merkezi
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Dolar fiyatları bugün ne kadar? 20 Mart güncel dolar fiyatları
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Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,3436 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 32,3805 TL'den başladı. Gün içerisinde en yüksek 32,4490 TL seviyesini gören kur; saat 11.17 itibarıyla yüzde 0,11 yükselişle 32,3814 TL'de hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 35,3670 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,02 primle 35,1885 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 41,1856 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,36 oranında yükselişle 103,96 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0857 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 27,00 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 48,83 seviyesinde bulunuyor.

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