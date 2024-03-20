20 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Gram altın bugün ne kadar?

Altının ons fiyatı, dolar endeksindeki yükselişle dün günü değer kaybıyla tamamlarken; kritik günde yatay seyirde hareket ediyor. Küresel piyasalar bugün haftanın en önemli gündemlerinden biri olan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını ve para politikasına yönelik vereceği ipuçlarını takip edecek. Karar, Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell'ın 21.30'da gerçekleştirmesi planlanan basın toplantısı da yakından izlenecek.

Fed'in politika faizini sabit bırakması beklenirken, faiz indirimlerinin zamanlaması ve sayısıyla ilgili gelecek mesajlar piyasalarda oynaklıklar yaratabilir.

Ons altın saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,02 kayıpla 2157 dolarda hareket ediyor. Gram altın fiyatı ise aynı dakikalarda, yüzde 0,04 primle 2245 liradan alıcı buldu.