Dolar fiyatları rekorunu yeniledi: 2 Ocak güncel dolar fiyatları

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, yeni güne 29,6675 TL'den başlarken; kur açılış sonrasında 29,7430 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,76 yükselişle 29,7371 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, 29 Aralık'ta rekor seviyesini 29,8525'e çıkarmıştı.

Euro 32 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları, 32,8250 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,23 düşüşle 32,6209 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 37,67368 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,80 oranında yükselişle 102,11 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0959 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,51 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 40,40 seviyesinde bulunuyor.