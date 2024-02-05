Merkez Bankası yeni başkanına piyasalarda ilk tepki

İSTANBUL / EKONOMİ

Geçtiğimiz cuma günü Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığından affını istemesi sonrası gözler piyasalara çevrildi. İlk tepki olarak dolar/TL hafif yukarı yönlü hareket ederken; Borsa İstanbul'da fiyatlamalar pozitif oldu.

TCMB yeni başkanı Fatih Karahan olurken; Karahan 'şahin' olarak tanınıyor ve para politikasının daha fazla sıkılaşabileceği öngörülüyor. Karahan, daha önce TCMB Başkanı Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Son yıllarda ilk kez ekonomistler ve piyasa uzmanları hatta yabancı yatırım bankaları başkan değişikliğini olumlu karşıladı.

Borsada primli seyir

Borsa İstanbul, TCMB başkan değişikliğinden sonra ilk işlem gününe yüzde 0,59 yükselişle 8716 puandan başladı. 8694 - 8739 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 10.29 itibarıyla yüzde 0,81 primle 8735 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,96 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,35 ve yüzde 0,55 yükselişle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8800 ve 8900 seviyeleri direnç, 8600 ve 8500 puan destek konumunda bulunuyor.

Dolarda yatay başlangıç

Dolar fiyatları, Erkan'ın TCMB başkanlığından affını istemesi sonrası, yeni haftaya sığ piyasada 30,4470 TL'den başladı. Kur, Türkiye piyasaları kapalıyken uluslararası işlemlerde 30,6898 TL'ye kadar yükselirken; piyasaların açılış saatinde 30,5231 TL'de bulundu. Dolar/TL, saat 10,31 itibarıyla yüzde 0,19 yükselişle 30,5519 TL'de hareket etti.

Dolar, cuma akşamı Erkan'ın görevden ayrılma açıklamasından önce illikit işlemlerde 30,44 TL seviyesinde işlem görürken; son işlemlerde ise 30,54 TL'de hareket etmişti.

Euro/TL'de 'parite' etkisi

Euro fiyatları sığ piyasada 33,0980 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,01 kayıpla 32,9512 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,5741 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,15 oranında yükselişle 104,08 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi baskı altında hareket ederken, şu sıralarda 1,0774 seviyelerinde.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,37 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 43,13 seviyesinde bulunuyor.

Gram altında 'ons altın' baskısı

Ons altın ve dolar/TL'deki hareketle 1987 - 2011 lira arasında işlem gören gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,18 gerilemeyle 1992 liradan alıcı buldu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 382 liradan, cumhuriyet altını ise 13 bin 916 liradan satıldı.