Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Şubat 2024 dolar - Euro fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda, tarihinde ilk kez 31 TL'nin üzerini gördü. Sığ piyasada 31,1610 TL'ye kadar yükselen dolar; piyasa açılışında 30,7575 TL'de işlem gördü. Kur, açılış sonrasında 30,7757 TL'ye kadar çıkarken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Kur, saat 09.36 itibarıyla yüzde 0,04 primle 30,7581 TL'de hareket etti.

Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,7545 TL seviyesinde bulunmuştu.

Euro 33 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları da sığ piyasada 33,3920 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,25 artışla 33,1075 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,7554 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,06 oranında düşüşle 104,66 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0729 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,27 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 42,64 seviyesinde bulunuyor.