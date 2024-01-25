Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Ocak 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,2254 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,2612 TL'den başladı. Gün içinde en yüksek 30,2830 TL seviyesini gören kur, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,14 yükselişle 30,2597 TL'den hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 33,0600 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,47 primle 33,0528 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,5822 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,06 oranında yükselişle 103,29 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0885 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,24 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 42,87 seviyesinde bulunuyor.