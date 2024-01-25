25 Ocak 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları, dolar endeksinin hareketi ve makroekonomik veriler dalgalanmayı sürdürüyor. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 25 Ocak 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin güç kaybetmesiyle, kuvvetlenen dolar karşısında değer kaybediyor. Özellikle ABD'den gelecek makroekonomik veriler, altın fiyatlarının yön bulmasında etkili olacak.
2012 - 2017 arasında hareket eden ons altın, saat 09.11 itibarıyla yüzde 0,13 yükselişle 2014 dolarda işlem gördü.
1962 liraya kadar yükselen gram altın fiyatı ise, şu dakikalarda yüzde 0,23 primle 1960 liradan alıcı buluyor.
Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3419 lira
Yarım altın 6796 lira
Tam altın 13473 lira
Cumhuriyet altını 13.550 lira
Reşat Altını 13.582 lira
Gremse altın 33.786 liradan el değiştiriyor.