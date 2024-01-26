Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Ocak 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,2665 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,3032 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 30,3317 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.17 itibarıyla yüzde 0,20 yükselişle 30,3089 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,5369 TL'ye kadar tırmanırken; 23 Ocak'ta sığ piyasada rekor seviyesini 30,7668 TL'ye çıkarmıştı.

Euro/TL dalgalı seyrediyor

Euro fiyatları da sığ piyasada 33,2790 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,09 düşüşle 32,8544 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,5081 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında yükselişle 103,58 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0832 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,51 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 43,42 seviyesinde bulunuyor.