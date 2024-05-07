Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Mayıs 2024 dolar - Euro fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,3200 TL'de hareket ederken; yeni güne 32,2883 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne sınırlı düşüşle başlamasının ardından, gün içinde en düşük 32,1870 TL'yi, en yüksek 32,3130 TL seviyesini gördü. Kur saat 09.33 itibarıyla yüzde 0,04 yükselişle 32,3000 TL'de hareket etti.

Euro fiyatları gün içinde en yüksek 34,8340 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,05 kayıpla 34,7579 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,5071 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,20 oranında yükselişle 105,26 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0762 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,94 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 44,77 seviyesinde bulunuyor.