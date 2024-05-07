Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (7 mayıs 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faizleri düşüreceği beklentilerinden ve Gazze'de ateşkes konusunun belirsiz kalmasından destek bularak dün günü pozitif tarafta tamamlasa da yeni günde değer kaybında ilerliyor.

2318 - 2329 dolar arasında işlem gören ons altın, saat 09.19 itibarıyla yüzde 0,19 kayıpla 2320 liradan alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı, ons altındaki düşüşe rağmen dolar/TL'deki yükselişle dengeleniyor. Gram altın şu sıralarda ise, yüzde 0,02 kayıpla 2408 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.017,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.035,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 15.887,71 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 15.996,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 39.841,12 TL