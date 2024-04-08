Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Nisan 2024 dolar - Euro fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, TL'nin artan faiz getirisi ve bayram öncesi artan TL talebiyle 32 TL sınırında işlem görmeye devam ediyor. Yurt içi piyasalar, bu hafta Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bugün tam, yarın yarım gün açık kalacak.

Dolar, geçtiğimiz haftayı 32,0158 TL'den tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 32,9903 TL seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 31,8840 TL'yi, en yüksek 32,1930 TL seviyesini gören kur, saat 09:26 itibarıyla yüzde 0,07 primle 32,0402 TL'de hareket etti.

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 35,0230 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,35 yükselişle 34,8764 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,6475 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,06 oranında yükselişle 104,35 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0834 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 45,36 seviyesinde bulunuyor.